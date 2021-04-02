Чи буде в Україні жорсткий карантин – відповідь Степанова

У Міністерстві охорони здоров’я не бачать необхідності запроваджувати загальнонаціональний жорсткий карантин в Україні.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у коментарі Фактам ICTV.

– Ми не бачимо необхідності вводити загальнонаціональний жорсткий карантин. Ми прямуємо за стратегією адаптивного карантину в межах регіону, тому у цьому немає потреби. Якщо всі виконуватимуть наші правила і рекомендації, тоді буде все простіше і питання такого не виникатиме, – зазначив він.

За словами міністра, карантин, який діє до 16 квітня, можуть продовжити, якщо ситуація у регіонах з червоною зоною не стабілізується. Є критерії, за якими визначають, чи може регіон переходити у певну зону.

– Всього є п’ять критеріїв – рівень госпіталізацій, заповненість ліжок з киснем, динаміка госпіталізацій, охоплення тестування та коефіцієнт виявлення випадків. Якщо є перевищення хоча б двох із п’яти критеріїв, то регіон переходить у червоний рівень. А коли критерії стабілізуються, то жорсткі обмеження скасовуються, – пояснив міністр.

Степанов додав, що три західні області України – Чернівецька, Івано-Франківська і Закарпатська першими опинилися у червоному рівні небезпеки. Зараз там ситуація майже повністю стабілізувалась.

– Я думаю, що найближчими днями ми почнемо їх виводити з червоної зони, щойно знизиться рівень госпіталізацій. Але водночас заповненість ліжок вже менш як 50%, у порівнянні з минулими 90%, – додав він.

В Офісі президента також розповіли про загальнонаціональний локдаун. За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, в Україні локдаун поки запроваджувати не будуть.

Влада дотримуватиметься концепції адаптивного карантину і вводитиме жорсткі обмеження лише локально.