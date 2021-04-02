Найближчим часом коронавірус більше мутуватиме, з’являтимуться нові варіанти, які сприятимуть його поширенню Однак у майбутньому людство може ставитися до нього, як до звичайного грипу.

Про це заявив генетик, засновник і науковий директор молекулярно-генетичної лабораторії Diagen Олександр Коляда.

– Мутації – це завжди гра без правил. Це несподівано, вони можуть виникнути на будь-якій ділянці вірусу. Коротка перспектива така: у вірусу відбуватиметься багато мутацій, які сприятимуть його поширенню. У далекій перспективі (100-200 років) його чекає та ж доля, що спіткала грип – тобто він буде дедалі менше заразним, оскільки має знайти якісь точки дотику з людськими цілями на це життя, – уточнив Олександр Коляда.

За його словами, це далека перспектива, найблищим же часом від вірусу можна очікувати чого завгодно.

Боротьба з коронавірусів

Науковці припускають, що вакцини проти коронавірусу, які зараз розробили у світі, через деякий час можуть виявитися неефективними.

Це може статися через мутації вірусу.

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Джерело: Радіо НВ