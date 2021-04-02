На планеті одна дитина зі 160 має будь-який із розладів аутистичного спектру, а загалом у світі людей з аутизмом близько 2,5 млн. Саме тому в грудні 2007 року Генасамблея ООН встановила Всесвітній день поширення інформації про аутизм, який щорічно відзначають 2 квітня.

В Україні, за даними МОЗ, понад 7 тис. людей з такими особливостями, щорічно їх більшає на 30%.

Розлади аутистичного спектру (РАС) або просто аутизм проявляються у перші 5 років життя. Діагностувати їх можна вже в півторарічному віці за допомогою спеціального скринінгового тесту, проте вилікувати, на жаль, неможливо. Лише тривала та якісна реабілітація допомагає адаптувати аутиста до соціального життя.

Найпоширеніші симптоми, які можуть свідчити про аутизм у дитини: відчутне порушення мови, немає емоційного контакту з людьми (з батьками також), вона віддає перевагу усамітненню, а серед інших людей відчуває тривогу, спалахи гніву через невдачі, стереотипна поведінка (тривале повторення однієї дії, одного слова, розгойдування з боку в бік тощо). Це привід звернутися до лікаря.

Аутисти можуть бути надзвичайно талановими, іноді просто геніальними, проте їм неохідно значно більше часу, аби навчитися чомусь дуже простому.

Деякі “люди дощу” (герой Дастіна Гофмана у фільмі Людина дощу мав аутизм) здатні жити самостійно і продуктивно, а інші страждають важкими порушеннями і потребують довічного догляду.

Приклад художника Вінсента Ван Гога, астрофізика Стівена Гокінга, засновника корпорації Apple Стіва Джобса та багато інших відомих особистостей, що мали цей непростий діагноз, надихає не здаватися.

5 міфів та фактів

Аутизм – це хвороба

Розлади аутистичного спектру – це не хвороба, а стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування.

Аутизм пов’язаний з вакцинацією

Будь-яка вакцинація, зокрема і проти кору, не можуть бути причиною розвитку аутизму у дітей, бо це генетичне порушення, з яким народжуються, а не набувають через щеплення. Ураження мозку відбувається ще на етапі внутрішньоутробного розвитку плода.

Аутизм – рідкісне порушення

За даними ВООЗ, одна дитина зі 160 страждає розладом аутистичного спектру, тому рідкісним назвати його навряд чи можна.

Всі люди з аутизмом – генії або мають порушення інтелекту

Вони різні, як і всі ми. Серед них є і люди, які здатні вирішувати складні математичні задачі, і з пересічними здібностями. Якщо ж у дитини є проблеми з інтелектом – це додатковий діагноз.

Аутисти не хочуть спілкуватися, їм ніхто не потрібен

Вони відчувають таку ж потребу у спілкуванні, як і інші. Їм завжди є що сказати, просто складно це зробити. Тому необхідно знайти альтернативний спосіб комунікації, адже вони потребують підтримки.

Аутизм та інтелект

Кілька років тому шведські вчені дійшли висновку, що у чоловіків з високим інтелектом частіше народжуються діти з аутизмом. Вони вивчили дані близько 310 тис. неповнолітніх, тата яких отримали високий результат в IQ-тестах.

Водночас у людей з IQ-результатом нижче 75 частіше народжувалися розумово відсталі діти, а також з синдромом дефіциту уваги і гіперактивності.