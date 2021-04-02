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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Експерти рекомендують людям до 60 років не робити другу дозу вакцини AstraZeneca

Люди, які молодші 60 років, не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca.

Вакцинація

Про це заявили експерти німецької комісії з вакцин STIKO.

– Поки відповідні дані не будуть доступні, STIKO рекомендує людям до 60 років замість другої дози AstraZeneca вводити дозу мРНК-вакцини через 12 тижнів після першого щеплення, – зазначили експерти.

До вакцин мРНК належать препарати, які виробляють компанії Pfizer-BioNTech та Moderna. Також експерти додали, що зараз немає наукових доказів безпеки змішаної серії вакцин.

Керівник комітету Томас Мертенс наголосив, що результати з експериментів на тваринах показують, що імунна реакція після другої дози, зробленої іншою вакциною, така сама.

– Все ще потрібно науково довести, наскільки гарним є захист у такому випадку для людей. Сподіваюся, дані скоро будуть доступними, – підкреслив Мертенс.

31 березня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) знову підтвердило безпеку Covid-вакцини AstraZeneca.

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За даними агентства, випадки виникнення тромбозів і вакцинація препаратом Astrazeneca (тепер званої Vaxzevria) не пов’язані. Нині науковці продовжують приводити дослідження вакцини.

Детальніше про вакцину від коронавірусу AstraZeneca читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Reuters

Фото: Depositphotos

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