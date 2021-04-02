Люди, які молодші 60 років, не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca.

Про це заявили експерти німецької комісії з вакцин STIKO.

– Поки відповідні дані не будуть доступні, STIKO рекомендує людям до 60 років замість другої дози AstraZeneca вводити дозу мРНК-вакцини через 12 тижнів після першого щеплення, – зазначили експерти.

До вакцин мРНК належать препарати, які виробляють компанії Pfizer-BioNTech та Moderna. Також експерти додали, що зараз немає наукових доказів безпеки змішаної серії вакцин.

Керівник комітету Томас Мертенс наголосив, що результати з експериментів на тваринах показують, що імунна реакція після другої дози, зробленої іншою вакциною, така сама.

– Все ще потрібно науково довести, наскільки гарним є захист у такому випадку для людей. Сподіваюся, дані скоро будуть доступними, – підкреслив Мертенс.

31 березня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) знову підтвердило безпеку Covid-вакцини AstraZeneca.

За даними агентства, випадки виникнення тромбозів і вакцинація препаратом Astrazeneca (тепер званої Vaxzevria) не пов’язані. Нині науковці продовжують приводити дослідження вакцини.

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