Майже кожен сьомий пацієнт із коронавірусом відчуває його симптоми щонайменше 12 тижнів після хвороби – тобто має постковідний синдром.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели у Великій Британії. Управління національної статистики (ОНС) заявило, що у ньому взяли участь 21 622 випадкових учасники, які перехворіли на коронавірус з березня 2020 року до березня 2021 року.

За результатами дослідження виявилось, що найпопулярнішими симптомами постковідного синдрому у Великій Британії є втома, біль у м’язах, труднощі з концентрацією уваги, втрата смаку та запаху. Вони були у 13,7% пацієнтів щонайменше рік.

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Також науковці з’ясували, хто найчастіше страждає від постковідного синдрому. Жінки частіше (14,7%) повідомляли про тривалі симптоми Covid-19, ніж чоловіки (12,7%).

Водночас люди віком 35 – 49 років частіше повідомляли про симптоми через п’ять тижнів (25,6%).

Дослідження провели шляхом випадкової вибірки пацієнтів, у яких кожного місяця запитували про симптоми. Також в Управлінні національної статистики провели й опитування серед жителів Великої Британії. Про тривалі симптоми коронавірусу повідомили 1,1 млн людей.

За словами керівника з аналізу здоров’я та життєвих подій ОНС Бена Гамберстоуна, постковідний синдром – це нове явище, яке ще не до кінця вивчили.

Постковідний синдром в українців

До 70% пацієнтів, які одужали від коронавірусу, потребують реабілітації тривалістю від трьох до шести місяців.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов стверджує, в Україні значно зросли ризики постковідного синдрому у зв’язку із британським штамом.

Детальніше про постковідний синдром в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Office for National Statistics (ONS)