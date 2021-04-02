Станом на 2 квітня в Україні зафіксовано 19 893 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 040 осіб;

летальних випадків – 433 ;

; одужало – 10 287 осіб;

здійснено тестувань за добу – 128 727 (зокрема методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 711 630 осіб;

одужало – 1 333 370 осіб;

летальних випадків – 33 679;

проведено ПЛР-тестувань – 8 238 849.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.

19 097 людей щеплено проти Covid-19 за добу 1 квітня 2021 року в Україні.

267 833 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії. Завершили вакцинацію (отримали дві дози) – дві особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 164 випадки/ 1 710 щеплень;

Вінницька область – 815 випадків/ 800 щеплень;

Волинська область – 522 випадки/ 570 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 178 випадків/ 1 340 щеплень;

Донецька область – 852 випадки/ 640 щеплень;

Житомирська область – 855 випадків/ 850 щеплень;

Закарпатська – 389 випадків/ 730 щеплень;

Запорізька область – 755 випадків/ 960 щеплень;

Івано-Франківська область – 415 випадків/ 837 щеплень;

Київська область – 1 156 випадків/ 930 щеплень;

Кіровоградська область – 166 випадків/ 460 щеплень;

Луганська область – 187 випадків/ 440 щеплень;

Львівська область – 1 668 випадків/ 1 160 щеплення;

Миколаївська область – 456 випадків/ 830 щеплень;

Одеська область – 1 608 випадків/ 630 щеплень;

Полтавська область – 693 випадки/ 870 щеплень;

Рівненська область – 635 випадків/ 480 щеплень;

Сумська область – 786 випадків/ 500 щеплень;

Тернопільська область – 710 випадків/ 490 щеплень;

Харківська область – 1 494 випадки/ 1 030 щеплень;

Херсонська область – 221 випадок/ 40 щеплень;

Хмельницька область – 1 351 випадок/ 700 щеплень;

Черкаська область – 768 випадків/ 1 440 щеплень;

Чернівецька область – 466 випадків/ 400 щеплень;

Чернігівська область – 583 випадки/ 260 щеплень.

Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 791 пунктом щеплення.

Станом на 1 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 393 078 людей.

Статистика коронавірусу 1 квітня

Для порівняння станом на 1 квітня в Україні за добу захворіло 17 569 осіб, з-поміж них – 813 дітей та 486 медпрацівників.

Померла протягом доби 421 людина. Одужати вдалося 9 602 громадянам.

Детальніше про статистику коронавірусу 1 квітня читайте в матеріалі Фактів ICTV.