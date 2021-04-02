Сьогодні, 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про аутизм. Дата актуальна для України. По-перше, як свідчить статистика низки профільних благодійних організацій і фондів, у нашій країні живуть понад 100 тисяч дітей з аутизмом. Хоча офіційно їх зареєстровано лише близько 5 тисяч.

По-друге, через нестачу повної й авторитетної інформації в суспільстві спостерігається упереджене ставлення до людей з діагнозом “аутизм”. Серед них одні справді мають певні труднощі зі спілкуванням і навчанням, проте інші – воістину видатні здібності. Детально про аутизм Фактам ICTV розповіли дитячий невролог Світлана Мороз і клінічний психолог Павло Очеретний.

Як їх називати

У жодному разі не “аутисти”, а – “люди з аутизмом”! Тому що насамперед ми оцінюємо особистість з її особливими, відмінними від більшості здібностями та потребами. І тільки потім – діагноз. Знаючи і пам’ятаючи про це, ми зможемо реально допомогти людям з порушеннями розвитку повноцінно адаптуватися в соціумі: жити, вчитися, любити, будувати відносини, займатися улюбленою справою.

Спосіб життя

Симптоматика аутизму така велика, що вчені домовилися позначати її більш точним і містким терміном – “розлади аутистичного спектру”.

– Називати “аутизм” хворобою вкрай некоректно. Тому що аутизмом неможливо захворіти і його неможливо вилікувати, – наполягає дитячий невролог Світлана Мороз. – З аутизмом можна тільки народитися. З ним людина приходить у цей світ, з ним доживає до похилого віку. Інше питання, як зробити так, щоб якість їхнього життя була на гідному рівні. У цьому і полягає головне завдання фахівців, що працюють з такими підопічними. А саме – за допомогою спеціальних програм з розвитку та навчання коригувати порушення та відхилення.

Коли ставлять діагноз

За словами Світлани Мороз, оскільки специфічного аналізу на виявлення аутистичних розладів немає, їх діагностують, спостерігаючи за поведінкою дитини.

Діти з аутизмом часто не можуть підтримати просту розмову, схильні знову і знову повторювати ті самі рухи, ті самі слова. Вони категорично проти найменших змін у раз і назавжди заведеному порядку, не вміють адаптуватися до колективних занять, віддаючи перевагу замкнутості й самотності. Свої думки озвучують шляхом багаторазового повторення знайомих слів і пропозицій.

– Насправді аутизм – дуже непростий діагноз, – зазначає Світлана Мороз. – Вкрай непрофесійно ставити його, керуючись якимось одним параметром: дивиться або не дивиться дитина в очі, спілкується з однолітками або не спілкується. Про діагноз як такий ми говоримо тільки тоді, коли прояви порушень серйозно заважають нашому пацієнтові вчитися, розвиватися.

Як розпізнати

Існує думка (знову ж таки – через брак належної інформованості суспільства), що аутизм, мовляв, виникає через нестачу батьківської уваги. Це категорично не так! Повторимося, цей розлад має не соціальний, а біологічний характер.

Справді, іноді буває складно зрозуміти, хто перед вами – дитина з розладами аутистичного спектру чи дитина з неблагополучної сім’ї, яка також доволі важко йде на контакт, відстає в розвитку. Але, на відміну від аутистичних розладів, такі прояви зникнуть, варто лише хлопчику чи дівчинці змінити середовище на більш сприятливе.

– Лікарська, зокрема, педіатрична, практика свідчить, – зазначає Світлана Мороз, – розпізнати аутистичні розлади з досить високим ступенем впевненості можна починаючи з півторарічного віку. Що раніше це станеться, то успішніше пройде адаптація малюка до свого стану.

Ризик народження дитини з аутизмом

Хоча механізми, які “вмикають” аутизм ще до кінця не вивчені, проте під час досліджень було помічено, що появу на світ дитини з аутистичним розладом тою чи іншою мірою провокують:

вік майбутніх батьків (від 35 років і вище);

приймання певних лікарських препаратів у період вагітності;

передчасні пологи.

Аутизм у дорослих

Важливо знати: ознаки аутистичного розладу у кожної людини свої, суто індивідуальні. Симптомів аутизму багато, і вони варіюються у доволі широкій шкалі: від повної асоціальності й атрофії мовного апарату до дратівливості, уразливості й невміння справлятися з проблемами. Однак серед усіх ознак аутизму фахівці виділяють ті, які спостерігаються найчастіше. Серед них:

труднощі, що виникають у спілкуванні з іншими людьми, не тільки з колегами по роботі, сусідами, а й навіть із близькими родичами;

обличчя людини з аутизмом часто нагадує маску, тобто позбавлене будь-якої міміки;

люди з аутизмом не можуть дивитися в очі співрозмовнику;

очевидні різкі зміни настрою, що перемежовуються спалахами яскраво вираженої дратівливості, гніву, а потім різкий перехід до пригніченого, апатичного, депресивного стану;

відсутність почуття провини, співчуття, емпатії, співпереживання навіть щодо близьких родичів і друзів;

гранично звужена сфера інтересів, відсутність цікавості, зацікавленості в чому-небудь;

втрата почуття реального часу;

звичка знову і знову промовляти ті самі слова, повторювати ті самі рухи.

Усі ці симптоми є підставою звернутися по кваліфіковану медичну допомогу. Для дорослих це лікар-психотерапевт. Якщо це зробити вчасно, розвиток розладів вдається успішно лікувати.

Ліки від аутизму

Ліків від аутизму не існує. Це правда. І це потрібно розуміти з усією виразністю. Інше питання – препарати, здатні полегшувати деякі симптоми аутистичного розладу, як-от різкі перепади настрою, підвищена активність, що змінюються замкнутістю і глибокою депресією.

За словами Світлани Мороз, існує низка програм, покликаних допомогти людям з аутизмом адаптуватися до базових засад соціуму. Але універсальної методики тут також не існує. Все дуже особистісно й індивідуально.

Є велика кількість прикладів того, як діти з розладами аутистичного спектру успішно навчаються в звичайних школах. Щоправда, тут багато що залежить від самих педагогів, від їхнього вміння чуйно реагувати на потреби таких особливих учнів. Наприклад, якщо їм складно відповідати біля дошки, на клас, можна дозволити їм давати відповіді письмово.

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А стосовно успіху в професії, то посидючість, прагнення до організованості, дисципліни, порядку, властиві людям з аутизмом, можуть стати їх незаперечною конкурентною перевагою на ринку праці.

Стати генієм

– Соціум для людини з аутизмом – це химерне переплетення дивацтв і незрозумілостей. Їм дуже складно зрозуміти, як потрібно поводитися, як реагувати на слова та дії інших людей, – розповідає клінічний психолог Павло Очеретний. – Але водночас люди з аутизмом не є хворими в загальноприйнятому визначенні. Просто вони – не такі. Їхній мозок працює інакше. Саме завдяки цій дивовижній особливості багатьом із них вдалося домогтися приголомшливого успіху.

Прикладів цього – безліч. Найяскравіші – художники Вінсент Ван Гог і Енді Воргол, учений-натураліст Чарлз Дарвін, режисер Стенлі Кубрик, актор Ентоні Гопкінс, нарешті геніальний програміст Білл Гейтс.

Поширивши за допомогою цієї публікації базові відомості про аутизм, ми закликаємо до емпатії й толерантності щодо тих, чиє сприйняття цього світу влаштовано трохи інакше. Зрештою, з огляду на надзвичайно широкий спектр діагностичних симптомів аутизму, є високий ступінь ймовірності, що, хоча б одну з цих ознак виявить у себе практично кожен.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про дослідження вчених, які вважають, що у дуже розумних чоловіків можуть народитися діти з аутизмом.