Нові штами в Україні та країна з найгіршою ситуацією у світі: коронавірус 2 квітня

Мутація Covid-19 в Україні, надзвичайний стан у Молдові та постковідний синдром у світі. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 2 квітня.

В Україні вперше зафіксували південноафриканський штам коронавірусу. Він є агресивнішим, через що у небезпеці перебуває більша кількість українців.

Також в країні продовжує циркулювати британський штам вірусу. Станом на 2 квітня в Україні зафіксували рекордну кількість смертей за добу – 433 летальних випадки.

Між тим у МОЗ назвали регіони, де найскладніша ситуація з коронавірусом – Львівська, Миколаївська, Житомирська області та місто Київ.

Натомість поліпшилася ситуація в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Миколаїв з 3 квітня вводить жорсткі карантинні обмеження через погіршення Covid-ситуації. Так, громадський транспорт курсуватиме лише у такий час: 6.30 – 9.00 та 16.30 – 19.00.

Водночас у Києві таксі Uber та Uklon возитимуть на роботу лікарів під час дії карантинних обмежень.

Також ці компанії доставлятимуть пацієнтів в медзаклади на процедури.

Генетик Олександр Коляда заявив, що найближчим часом коронавірус більше мутуватиме, з’являтимуться нові варіанти, які сприятимуть його поширенню.

У ВООЗ назвали країну, де нині найскладніша ситуація з коронавірусом – це Бразилія. У країні циркулює варіант вірусу, який швидше поширюється.

Між тим, британські вчені дослідили, що майже кожен сьомий пацієнт із коронавірусом відчуває його симптоми щонайменше 12 тижнів після хвороби, тобто має постковідний синдром. Найпоширеніші симпотоми – втома, біль у м’язах, труднощі з концентрацією уваги, втрата смаку та запаху.

Окрім цього, у Великій Британії виявили 30 випадків утворення згустків крові (тромбозу) на 18,1 млн щеплень вакциною Oxford/AstraZeneca.

Водночас у Франції розглядають можливість введення QR-коду для входу в ресторани і кафе. Його пропонують зробити замість санітарних пропусків, які вимагають надання особистих даних.

Китайська компанія Sinovac має намір виготовляти 2 млрд доз вакцини від Covid-19 на рік. Так, у всьому світі вже використали понад 100 млн доз їхнього препарату.

Натомість Ізраїль закриває відділення лікарень, які призначені для лікування Covid-хворих. Це пов’язано з тим, що у грудні у країні вакцинували більшу частину населення, що спричинило зниження рівня поширення хвороби.

У Молдові оголосили перелік обмежень, які будуть діяти у період надзвичайного стану, запровадженого у зв’язку з Covid-епідемією. Відтак закривають парки, спортивні та дитячі майданчики.

Окрім цього, у Кишиневі та Бєльцях з 3 квітня запроваджується комендантська година з 23.00 до 05.00.

Наразі у світі зафіксовано 130 150 318 випадків коронавірусу. З них 104 877 298 хворих одужали, 2,8 млн – летальних випадків.

За останню добу підтверджено Covid-19 у 686 498 людей. Про це свідчать дані Worldometers.

Лідерами по захворюванності залишаються – США (31,2 млн), Бразилія (12,8 млн) та Індія (12,3 млн).

Коронавірус в Україні

Станом на 2 квітня в Україні зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 19 893.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.

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