В Африці виявили новий штам коронавірусу SARS-CoV-2. Він може містити в собі до 40 мутацій. Про це повідомив Джон Нкенгасонг, керівник Африканського центру з контролю і профілактики захворювань (Africa CDC). Новий варіант коронавірусу, за його словами, був виявлений в Анголі у громадян Танзанії.

Новий варіант вірусу вже досліджують у Південно-Африканській Республіці. Та очільник Africa CDC висловив “занепокоєння”, тому що поки немає даних про ефективність вакцин проти нього.

Нкенгасонг також вказав на те, що Танзанія, звідки, ймовірно, почалося поширення нового варіанту короавірусу, з середини 2020 року не надає даних щодо захворюваності на Covid-19. Обмежувальні заходи для боротьби з пандемією були запроваджені в Танзанії пізніше, ніж у багатьох інших країнах, і не були досить жорсткими, додав очільник Africa CDC.

За його словами, Африка “повільно рухається в бік третьої хвилі” пандемії. Згідно з даними Africa CDC, зараження британським та південноафриканським варіантом були зафіксовані в 18 африканських країнах.

Тим часом в Україні лабораторно підтвердили південноафриканський штам коронавірусу. При цьому британський штам виявили в усіх областях.

Джерело: Africa CDC