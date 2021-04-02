Коли в монохромність зимових днів вриваються яскраві фарби ранніх овочів, ми втрачаємо пильність. Помідорчики, огірочки, салати привертають наш погляд і розпалюють апетит. Ми скучили за сонцем, теплом і тягнемося до них. Але чи так вони безпечні, як красиві? Що потрібно знати про ранні овочі, розповідає Фактам ICTV лікар-дієтолог Борис Скачко.

– Навесні доволі часто стаються отруєння першими овочами. Але найчастіше це отруєння нітратами, якими вони насичені. Адже щоб виростити ранні овочі та вигідніше продати, їх щедро годують стимуляторами росту, мінеральними добривами, обробляють хімікатами для довгого зберігання і хорошого транспортування, – каже Борис Скачко.

У певній кількості нітрати не завдають шкоди організму, але якщо їх кількість зашкалює, вони перетворюються в нітрити. Саме останні й викликають отруєння.

Норма нітратів для дорослого – 500 мг на добу, а маленькій дитині для отруєння достатньо і 10 мг. Купуючи овочі, уважно їх роздивіться. Іноді зовнішній вигляд вже підкаже, чи варто брати огірочки або перець.

Помідори. Звичайно, в ідеалі вони мають пахнути. Коли зриваєте помідор на городі, одразу розноситься специфічний запах. Так рослина реагує на дотик. Але тепличні імпортні плоди, найімовірніше, оброблені речовинами, які продовжують термін зберігання і убезпечують від пошкодження під час транспортування. Тому обирайте плоди меншого розміру. Вони швидше виростають і менше вбирають нітратів. Не женіться за дешевизною – уцінюють зіпсовані плоди.

Огірки. Вибирайте тверденькі огірочки. М’які плоди свідчать про те, що в них мало вологи, а отже – корисних речовин. На огірках не повинно бути плям і вм’ятин. Насичені нітратами вони дуже швидко псуються.

Редис. Обирайте з гладенькою шкіркою, без пошкоджень і тріщин. У свіжого редису бадилля пружне і соковите.

Морква. Що яскравіший колір, то менше в ній нітратів. Дуже світла серцевина свідчить про перенасичення добривами.

Капуста. Верхні листки не повинні бути зів’ялими і пошкодженими. Чорні плями на листі – наявність нітратів у великій кількості. Огляньте качан. Якщо капуста лежить довго, то з неї періодично знімають верхній шар листя, це видно неозброєним оком.

Салати. Якщо кущик салату продається в стаканчику з землею, це ще не факт, що він корисний. Занадто довге, нестійке листя свідчить про застосування стимуляторів росту.

Зелена цибуля. Перо має бути темного кольору, пружне. Білі кінчики без коричневих плям. Зріз – світлий.

Молода картопля. Безнітратна хрустітиме, якщо натиснути на неї нігтем. М’які бульби містять багато нітратів.

Ну от ви й купили набір весняних овочів, а тепер навчимося їх правильно обробляти, щоб додатково позбутися нітратів.

Ретельно миємо й зрізаємо “небезпечні” частини. У огірків, кабачків, буряка, картоплі – шкірку.

У капусти, помідорів, моркви вирізаємо серединку, у редиски бадилля зрізаємо, захоплюючи верхню частину.

Можна додатково вимочити овочі в солоній воді. На жаль, при цьому втрачається частина вітамінів, але нітратів стає набагато менше.

Не зберігайте довго свіжі овочі. Краще купуйте їх невеликими порціями щодня.

Мікрозелень

Зараз з’явилася в широкому асортименті мікрозелень: молоденькі паростки буряків, різних салатів, гороху, соняшника, чіа та інших рослин. Можна купувати їх, а можна вирощувати самостійно. Тоді ви точно знатимете, що в них немає нітратів, а тільки користь. Детальніше про неї читайте в матеріалах Факти ICTV.