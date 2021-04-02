В Україні зафіксували південноафриканський штам коронавірусу. Він є агресивнішим, через що у небезпеці перебуває більша кількість українців.

Про це під час брифінгу 2 квітня повідомив очільник МОЗ України Макси Степанов.

– Зменшений до 1-3 днів інкубаційний період, заражається утричі більше людей, ніж від попередніх штамів вірусу, він вражає молодше населення, – зазначив Максим Степанов.

Крім того, в країні продовжує циркулювати ще одна небезпечна мутація вірусу – британський штам.

За словами міністра, він поширений на всій території країни.

Коронавірус в Україні

Три дні поспіль в Україні фіксують антирекорди зі смертності від коронавірусу.

Крім того, продовжує зростати кількість нових випадків за добу.

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