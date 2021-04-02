На сьогодні в Україні вакцинують близько 18-20 тис. громадян щодня, але ці показники занадто низькі для того, щоб в країні швидко сформувався колективний імунітет проти Covid-19.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив у коментарі Фактам ICTV, чому темпи вакцинації в Україні повільні та хто у цьому винен.

– Ми кожного дня пришвидшуємо темпи вакцинації. Для нас головне, щоб були вакцини. Але зараз у нас є проблеми з виконанням контрактів з боку наших партнерів, – зазначив він.

Міністр стверджує, що 31 березня Україна повинна була отримати півтора мільйона доз вакцини AstraZeneca. Але терміни постачання змістилися, тому ці дози очікують у кінці травня.

– Така ж ситуація з ініціативою COVAX. У нас вже є підтвердження, за яким ми маємо отримати вакцину протягом 2021 року. У сумі у нас має бути 22 млн доз вакцин проти коронавірусу. Це 2 млн препарату AstraZeneca, 10 млн – Novavax, 1,913 млн доз – CoronaVac та 8 млн доз від COVAX, – розповів Степанов.

Крім того, за словами міністра, найближчими днями Україна підпише як мінімум один контракт з виробниками вакцин. У МОЗ розраховують закупити ще 15 млн доз.

– У контрактах ми наголошуємо, що нам потрібні вакцини до кінця 2021 року рівними траншами, щоб весь процес вакцинації ми закінчили у цьому році і надали доступ всім громадянам, які бажають вакцинуватися. Ми повинні щонайменше вакцинувати 60% людей, – наголосив він.

За словами міністра, як тільки в Україні з’явиться достатня кількість вакцин, за планом вакцинації зможуть щеплювати людей з третього та четвертого етапів.

– За день ми можемо вакцинувати до 300-400 тис. громадян. В Україні вже вакцинувалися майже 268 тис. громадян. На другому етапі близько півтори тисячі людей від 80 років, вакцинували за записом в Дії, – підсумував Степанов.

Коронавірус в Україні

Станом на 2 квітня в Україні зафіксовано 19 893 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники.

За добу зафіксували рекордну кількість смертей – 433. Одужало – 10 287 осіб. 19 097 людей щеплено проти Covid-19 за добу 1 квітня 2021 року в Україні.

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Фото: МОЗ