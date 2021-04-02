Китайська компанія Sinovac заявила, що досягла річного потенціалу у два млрд доз вакцини проти коронавірусу.

Нещодавно відкрили третій завод компанії для виробництва препаратів. Таким чином це дозволяє Sinovac збільшити свої виробничі потужності до двох млрд доз.

Однак в компанії не повідомили, коли варто чекати такий обсяг готових вакцин. По всьому світу вже доставили понад 200 млн доз вакцини компанії Sinovac під назвою CoronaVac.

За оцінками фірми Sinovac, у всьому світі використали понад 100 млн доз їхньої вакцини проти коронавірусу.

Пункти вакцинації проти Covid-19

Станом на ранок 30 березня в Україні відкрили понад 1,2 тис. пунктів вакцинації проти коронавірусу. Планується, що всього їх буде понад 4 тис.

За словами міністра охорони здоров’я України Максима Степанова, таким чином уряд планує створити колективний імунітет. З цієї причини представники влади прагнуть забезпечити безкоштовний доступ до вакцин.

За його словами, зараз Україна має домовленості та контракти на понад 22 млн вакцин. Йдеться про препарати від декількох фармацевтичних компаній – зокрема AstraZeneca, Pfizer, NovaVax і Sinovac.

Джерело: News18