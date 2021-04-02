Фонд соціального страхування роз’яснив ситуацію щодо змін у законодавстві, згідно з якими після 30 червня українці перебуватимуть на лікарняному власним коштом.

Фонд не припинятиме оплачувати лікарняні – тобто як до, так і після 30 червня громадяни зможуть отримати компенсацію за дні хвороби, травми, самоізоляцію від коронавірусу.

Відповідними змінами у законодавстві планували розширити страхові випадки під час реабілітаційного лікування, проте сталася плутанина.

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У фонді запевнили, що помилку в законодавстві усувають – потрібні законопроекти вже проходять стадію погодження в уряді.

Електронні лікарняні

Найближчим часом МОЗ планує запровадити електронні лікарняні в Україні. Їх зможуть отримати пацієнти, які внесені до електронної системи охорони здоров’я та мають історію звернень до лікаря.

На стадії запровадження е-лікарняний існуватиме спільно із паперовою формою, проте уряд має намір згодом повністю перейти на електронний формат. Детальніше про електронний лікарняний в Україні читайте на Фактах ICTV.