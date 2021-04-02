PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

У Фонді соцстрахування пояснили, чи оплачуватимуть лікарняні після 30 червня

Фонд соціального страхування роз’яснив ситуацію щодо змін у законодавстві, згідно з якими після 30 червня українці перебуватимуть на лікарняному власним коштом.

Хвороба

Фонд не припинятиме оплачувати лікарняні – тобто як до, так і після 30 червня громадяни зможуть отримати компенсацію за дні хвороби, травми, самоізоляцію від коронавірусу.

Відповідними змінами у законодавстві планували розширити страхові випадки під час реабілітаційного лікування, проте сталася плутанина.

Читайте
В Україні запускають у тестовому режимі електронні лікарняні

У фонді запевнили, що помилку в законодавстві усувають – потрібні законопроекти вже проходять стадію погодження в уряді.

Електронні лікарняні

Найближчим часом МОЗ планує запровадити електронні лікарняні в Україні. Їх зможуть отримати пацієнти, які внесені до електронної системи охорони здоров’я та мають історію звернень до лікаря.

На стадії запровадження е-лікарняний існуватиме спільно із паперовою формою, проте уряд має намір згодом повністю перейти на електронний формат. Детальніше про електронний лікарняний в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка