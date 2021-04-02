У МОЗ зафіксували історичний максимум звернень до швидкої допомоги

Нині в Україні спостерігається історичний максимум звернень по екстрену медичну допомогу. Ситуація подібна до тієї, яка була в листопаді-грудні 2020 року.

Про це повідомив керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги департаменту медпослуг Міністерства охорони здоров’я Олександр Данилюк.

– Зараз у нас відбувається історичний максимум навантаження на систему екстреної медичної допомоги. Станом на 31 березня, середній показник становив 35 705 звернень за номером 103, з них бригади швидкої виїхали на 16 823 випадки. В результаті 5 025 пацієнтів госпіталізували, – зазначив він.

За його словами, така кількість звернень пов’язана із збільшенням пацієнтів з ускладненим перебігом коронавірусу. А зазвичай екстрена допомога не має таких різких коливань, крім випадків гострої ожеледиці або поганих погодних умов, що сприяють травматизму.

Він додав, що нині зростання навантажень відбуваються не тільки в системі екстреної медичної допомоги, але й в інших структурах системи охорони здоров’я України, що змушує пацієнтів ставати в чергу.

– Схожа ситуація була в листопаді – на початку грудня 2020 року, але наразі вона набагато гірша, – додав Данилюк.

Також він наголосив, що під час збільшення кількості пацієнтів з Covid-19 з’являється тенденція збільшення кількості звернень на 103, в тому числі тому, що у людей виникає паніка, і вони дзвонять на 103, щоб проконсультуватися, замість того, щоб дзвонити сімейному лікарю.

Коронавірус в Україні

Станом на 2 квітня в Україні зафіксовано 19 893 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники.

За добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 433. Водночас одужало – 10 287 осіб.

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Джерело: Doctor Bulavinova