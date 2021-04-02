У Великій Британії виявили 30 випадків утворення згустків крові на 18,1 млн щеплень вакциною Oxford/AstraZeneca.
За повідомленням Агентства з регулювання лікарських засобів та медичних продуктів, 22 факти стосувалося тромбозу мозкових венозних синусів. Ще вісім пов’язані з низьким рівнем тромбоцитів.
18 березня британський регулятор повідомляв про п’ять фактів виявлення рідкісного згустку крові в мозку на 11 млн щеплень.
В агентстві заявляють, що не отримували інформації про згортання крові після використання вакцини BioNTech та Pfizer.
Разом із тим, представники охорони здоров’я досі вважають, що користь вакцини в профілактиці Covid-19 значно перевищує будь-який можливий ризик утворення тромбів.
Висновок ЕМА щодо вакцини AstraZeneca
1 квітня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) знову підтвердило безпеку Covid-вакцини AstraZeneca.
За даними агентства, випадки виникнення тромбозів та вакцинація препаратом AstraZeneca (нова назва – Vaxzevria) не пов’язані.
Детальніше про висновок ЕМА щодо вакцини AstraZeneca читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: CBC