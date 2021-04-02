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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

У Великій Британії виявили 30 випадків тромбозу після вакцинації AstraZeneca

У Великій Британії виявили 30 випадків утворення згустків крові на 18,1 млн щеплень вакциною Oxford/AstraZeneca.

Вакцинація

За повідомленням Агентства з регулювання лікарських засобів та медичних продуктів, 22 факти стосувалося тромбозу мозкових венозних синусів. Ще вісім пов’язані з низьким рівнем тромбоцитів.

18 березня британський регулятор повідомляв про п’ять фактів виявлення рідкісного згустку крові в мозку на 11 млн щеплень.

В агентстві заявляють, що не отримували інформації про згортання крові після використання вакцини BioNTech та Pfizer.

Разом із тим, представники охорони здоров’я досі вважають, що користь вакцини в профілактиці Covid-19 значно перевищує будь-який можливий ризик утворення тромбів.

Висновок ЕМА щодо вакцини AstraZeneca

1 квітня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) знову підтвердило безпеку Covid-вакцини AstraZeneca.

За даними агентства, випадки виникнення тромбозів та вакцинація препаратом AstraZeneca (нова назва – Vaxzevria) не пов’язані.

Детальніше про висновок ЕМА щодо вакцини AstraZeneca читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: CBC

Фото: Depositphotos

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