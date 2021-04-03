Станом на 3 квітня 2021 року коронавірус в Україні підтвердили у 1 731 971 людини. За добу зафіксували рекордну кількість нових випадків – 20 341. З-поміж них захворіло 809 дітей та 473 медпрацівники.

Загалом в Україні від вірусу померло 34 075 громадян, за добу – 396.

Побороло хворобу загалом 1 342 536 осіб, за день – 9 166.

За увесь час в Україні провели 8 297 800 тестувань методом ПЛР, за добу – 58 951.

Вакцинація в Україні

Від початку вакцинальної кампанії 286 647 людей щеплено від коронавірусу, з-поміж них отримали першу дозу – 286 645 осіб, другу – 2 особи.

За добу зробили 18 814 щеплень від вірусу.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (1 538), Одеській (1 521) та Харківській (1 470) областях.

Статистика у регіонах:

Вінницька область – 612 випадків/840 щеплень;

Волинська область – 445 випадків/350 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 433 випадки/1 320 щеплень;

Донецька область – 749 випадків/570 щеплень;

Житомирська область – 642 випадки/810 щеплень;

Закарпатська – 393 випадки/440 щеплень;

Запорізька область – 754 випадки/930 щеплень;

Івано-Франківська область – 332 випадки/684 щеплення;

Київська область – 1 366 випадків/270 щеплень;

Кіровоградська область – 144 випадки/480 щеплень;

Луганська область – 230 випадків/390 щеплень;

Львівська область – 1 538 випадків/1 160 щеплень;

Миколаївська область – 471 випадок/480 щеплень;

Одеська область – 1 521 випадок/830 щеплень;

Полтавська область – 774 випадки/860 щеплень;

Рівненська область – 690 випадків/540 щеплень;

Сумська область – 825 випадків/570 щеплень;

Тернопільська область – 673 випадки/420 щеплень;

Харківська область – 1 470 випадків/1 930 щеплень;

Херсонська область – 274 випадки/50 щеплень;

Хмельницька область – 1 144 випадки/680 щеплень;

Черкаська область – 743 випадки/1380 щеплень;

Чернівецька область – 360 випадків/390 щеплень;

Чернігівська область – 705 випадків/380 щеплень.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу станом на 2 квітня 2021 року, у країні за добу захворіло 19 893 людини.

З-поміж них – 834 дитини і 484 лікаря.

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