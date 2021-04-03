Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 3 квітня в Києві за добу виявили 2 053 нових випадків коронавірусу. Всього в столиці України захворіли 166 658 осіб з початку пандемії.

Хто захворів

1069 жінок віком від 18 до 99 років

841 чоловік віком від 18 до 88 років

75 дівчаток від 7 місяців до 17 років

68 хлопчиків від 2 місяців до 17 років

У Києві за добу зафіксували 50 летальних випадків від вірусу (загалом 3 545 випадків захворювання).

Госпіталізація знадобилася 240 хворим. Ще 394 пацієнтів госпіталізували з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Водночас 696 людям вдалося подолати страшний вірус (загалом 107 484 осіб одужали від захворювання).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (812), Деснянському (384) та Голосіївському (195) районах.

За останню добу в Києві 2 060 осіб вакцинувалися проти захворювання. Всього в Україні 269 893 особи імунізувалися від Covid-19.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: