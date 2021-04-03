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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

2 053 нових випадки: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на ранок 3 квітня в Києві за добу виявили 2 053 нових випадків коронавірусу. Всього в столиці України захворіли 166 658 осіб з початку пандемії.

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Хто захворів

  • 1069 жінок віком від 18 до 99 років
  • 841 чоловік віком від 18 до 88 років
  • 75 дівчаток від 7 місяців до 17 років
  • 68 хлопчиків від 2 місяців до 17 років

У Києві за добу зафіксували 50 летальних випадків від вірусу (загалом 3 545 випадків захворювання).

Госпіталізація знадобилася 240 хворим. Ще 394 пацієнтів госпіталізували з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Водночас 696 людям вдалося подолати страшний вірус (загалом 107 484 осіб одужали від захворювання).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (812), Деснянському (384) та Голосіївському (195) районах.

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За останню добу в Києві 2 060 осіб вакцинувалися проти захворювання. Всього в Україні 269 893 особи імунізувалися від Covid-19.

Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

    • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
    • дотримуватися дистанції в людних місцях;
    • не торкатися руками обличчя;
    • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
    • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Pixabay

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