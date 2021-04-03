В Україні на вакцинацію проти коронавірусу записалося 399 032 людини.

Така кількість громадян перебуває у листі очікування станом на 2 квітня 2021 року, звітує очільник МОЗ Максим Степанов.

Водночас щеплення вже отримали 286 647 осіб.

За минулу добу в Україні вакцинували 18 814 громадян.

Вакцинація проти коронавірусу

Імунізація людей проти коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року.

Україна доєдналася до цього процесу лише у лютому 2021-ого. До України завезли індійську вакцину проти вірусу.

Спочатку щеплення робили медикам, а також відомим українцям, які популяризували імунізацію серед населення. У березні розпочалася друга хвиля вакцинації.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Максим Степанов