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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Понад 399 тис. українців очікують на вакцинацію від коронавірусу – Степанов

В Україні на вакцинацію проти коронавірусу записалося 399 032 людини.

вакцинація

Така кількість громадян перебуває у листі очікування станом на 2 квітня 2021 року, звітує очільник МОЗ Максим Степанов.

Водночас щеплення вже отримали 286 647 осіб.

За минулу добу в Україні вакцинували 18 814 громадян.

Вакцинація проти коронавірусу

Імунізація людей проти коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року.

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Україна доєдналася до цього процесу лише у лютому 2021-ого. До України завезли індійську вакцину проти вірусу.

Спочатку щеплення робили медикам, а також відомим українцям, які популяризували імунізацію серед населення. У березні розпочалася друга хвиля вакцинації.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Максим Степанов

Фото: Getty Images

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