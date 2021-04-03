Наразі у світі триває справжня боротьба за вакцину проти коронавірусу. З цієї причини українська держава повинна виготовляти власний препарат від цього захворювання.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За словами міністра, різні країни накладають заборони на експорт проплачених Україною партій вакцин. Саме тому політик бачить лише один вихід з ситуації – почати виготовляти власну вакцину проти коронавірусу.

Степанов зазначив, що для такого кроку потрібно внести зміни до чинного законодавства та надати пріоритет під час державного замовлення українським фармацевтичним компаніям.

За його словами, фармвиробники готові вкласти фінансові кошти у цю справу. Проте їм потрібно бути впевненими, що Україна купуватиме препарати саме в них, оскільки маленькі фармвиробники не зможуть конкурувати за ціною з великими компаніями.

Водночас Степанов розповів, що виготовлення української вакцини може коштувати дорожче, проте це – питання національної безпеки.

Вакцинація в Україні

Станом на 2 квітня на вакцинацію проти коронавірусу в Україні записалося 399 032 особи. Нині саме така кількість українців перебуває в листі очікування.

Станом на ранок 3 квітня в Україні вже 286 645 людей отримали щеплення від небезпечного захворювання. Лише за минулу добу вакцинували майже 19 тис. українців.