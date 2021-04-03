Щодня у світі фіксують понад 500 тис. випадків захворювання на коронавірус. З цієї причини багато країн, міст та селищ запроваджують протиепідемічні обмеження у регіонах. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 3 квітня.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 3 квітня в Україні зафіксували 1 731 971 випадок коронавірусу. За останню добу 20 341 особа захворіла на небезпечний вірус.

У країні вже 286 645 людей отримали щеплення проти Covid-19. Лише за останню добу проти захворювання вакцинувалися 18 814 людей.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що українська держава повинна почати виготовляти власну вакцину. Таку пропозицію він озвучив з огляду на те, що різні країни накладають заборони на експорт партій вакцин – це створює проблеми для постачання препарату в Україну.

З 3 квітня жорсткий карантин також запровадили у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві та Полтавській області. У Миколаєві громадський транспорт курсуватиме лише у певний проміжок часу: 6.30 – 9.00 та 16.30 – 19.00.

Нині у червоній зоні перебуває декілька регіонів – місто Київ та 10 областей. Серед них Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області. Це означає, що у цих місцевостях запровадили низку обмежень, щоб стримати поширення коронавірусу.

Водночас у Києві таксі Uber та Uklon возитимуть на роботу лікарів під час дії суворих карантинних обмежень.

Коронавірус у світі

З 3 квітня Італія запроваджує суворий карантин. Водночас вся країна вважається червоною зоною з високим ризиком коронавірусу. Нові карантинні обмеження також запровадили у Франції. Місцева влада намагається впоратися з різким зростанням захворюваності в Парижі.

За останню добу Великій Британії виявили нові випадки тромбозу після щеплення вакциною Oxford/AstraZeneca. Через це щонайменше дві країни, серед яких Німеччина та Нідерланди, тимчасово зупинили вакцинацію населення цим препаратом.

Проте Європейське агентство з лікарських засобів наголошує, що немає ніяких доказів того, що вакцинація цим препаратом та випадки тромбозу пов’язані між собою. Водночас ЕМА продовжує дослідження, щоб пояснити ці випадки. Читайте найголовніші новини про коронавірус в Україні та світі на сайті Факти ICTV.