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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

552 нових випадки: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 4 квітня коронавірус в Києві виявили ще у 552 осіб.

552 нових випадки: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

З початку пандемії в столиці України було зареєстровано 167 210 випадків коронавірусу.

За минулу добу в Києві від Covid-19 одужало 68 осіб, загалом – 107 552.

Померло внаслідок коронавірусних ускладнень вже 3 585 киян, 40 – за минулу добу.

Захворіли:

  • 331 жінка віком від 18 до 87 років;
  • 200 чоловіків віком від 18 до 92 років;
  • 10 дівчаток від 2 до 17 років та 11 хлопчиків від 12 днів до 14 років.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дарницькому (136), Дніпровському (123) та в Деснянському (91) районі столиці.

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За останню добу в Києві 720 осіб вакцинувалися проти коронавірусу.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

    • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
    • дотримуватися дистанції в людних місцях;
    • не торкатися руками обличчя;
    • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
    • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Pixabay

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