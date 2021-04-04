Станом на 4 квітня коронавірус в Києві виявили ще у 552 осіб.
З початку пандемії в столиці України було зареєстровано 167 210 випадків коронавірусу.
За минулу добу в Києві від Covid-19 одужало 68 осіб, загалом – 107 552.
Померло внаслідок коронавірусних ускладнень вже 3 585 киян, 40 – за минулу добу.
Захворіли:
- 331 жінка віком від 18 до 87 років;
- 200 чоловіків віком від 18 до 92 років;
- 10 дівчаток від 2 до 17 років та 11 хлопчиків від 12 днів до 14 років.
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дарницькому (136), Дніпровському (123) та в Деснянському (91) районі столиці.
За останню добу в Києві 720 осіб вакцинувалися проти коронавірусу.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
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- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.