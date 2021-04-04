Станом на 4 квітня коронавірус в Києві виявили ще у 552 осіб.

З початку пандемії в столиці України було зареєстровано 167 210 випадків коронавірусу.

За минулу добу в Києві від Covid-19 одужало 68 осіб, загалом – 107 552.

Померло внаслідок коронавірусних ускладнень вже 3 585 киян, 40 – за минулу добу.

Захворіли:

331 жінка віком від 18 до 87 років;

200 чоловіків віком від 18 до 92 років;

10 дівчаток від 2 до 17 років та 11 хлопчиків від 12 днів до 14 років.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дарницькому (136), Дніпровському (123) та в Деснянському (91) районі столиці.

За останню добу в Києві 720 осіб вакцинувалися проти коронавірусу.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: