Поки десятки країн світу активно вакцинують населення від коронавірусу і продовжують дію жорстких карантинів, МОЗ фіксує підвищення динаміки захворюваності на коронавірус в Україні.

Найважливіші новини про коронавірус за сьогодні, 4 квітня, зібрано у матеріалі Фактів ICTV.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на неділю, 4 квітня, коронавірус в Україні виявили ще у 13 738 осіб, однак пацієнтів, що одужали, майже втричі менше – лише 4 657.

Загальна цифра складає 1 745 709 випадків. У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна займає 16-е місце.

Найвищий добовий приріст на сьогодні зафіксували у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.

Кількість летальних випадків внаслідок Covid-19 у країні становить вже 34 333, за минулу добу померло ще 258 пацієнтів.

Вакцинація в Україні

Станом на неділю, 4 квітня, щеплення від коронавірусу отримали ще 3 919 українців.

Найбільшу кількість вакцин було введено у Києві (720), Харківській (440) та Дніпропетровській (290) областях.

У Київській і Херсонській областях за минулу добу не провели жодного щеплення.

До проведення щеплень долучилися 58 мобільних бригад з імунізації та 153 пунктів щеплень.

Від початку вакцинації в Україні імунізувалися вже 290 566 громадян. Пройшли вакцинацію (отримали 2 дози) лише дві особи.

Ситуація з коронавірусом у світі

Першу п’ятірку у світовому рейтингу поширення коронавірусу 4 квітня як і раніше займають США, Бразилія, Індія, Франція та Росія.

У цих країнах зафіксували:

США – 31,383,126 випадків;

Бразилія – 12,953,597 випадків;

Індія – 12,485,509 випадків;

Франція – 4,741,759 випадків;

Росія – 4,580,894 випадки;

4 квітня найбільший добовий приріст нових випадків коронавірусу серед європейських країн зафіксовано у Польщі – йдеться про 22 947 нових випадків захворювання.

Для порівняння, у Чехії за минулу добу – 2 149 нових випадків, в Румунії – 4 151 випадок, в Угорщині – 6 566 випадків коронавірусу.

Згідно з прогнозами еспертів ВООЗ, у десятках країнах світу можливий новий спалах Covid-19 в період великодніх свят.

Тому в багатьох країнах продовжуються такі заходи, як комендантська година, обмеження в роботі транспорту, розважальних і торгових центрів, а також дистанційна робота і навчання.