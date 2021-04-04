В Україні за станом на 4 квітня 2021 року на коронавірус захворіли 1 745 709 людей, за добу – 13 738.

Однак пацієнтів, які одужали, майже втричі менше – 4 657. Загалом одужали 1 347 193 людини.

Госпіталізація знадобилася 5 545 пацієнтам.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, померли за останню добу 258 людей, загалом – 34 333.

За добу в Україні провели 75 538 тестувань (зокрема методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 197).

Вінницька область – 397 випадків/ 110 щеплень;

Волинська область – 226 випадків/ 210 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 143 випадки/ 290 щеплень;

Донецька область – 668 випадків/ 140 щеплень;

Житомирська область – 616 випадків/ 80 щеплень;

Закарпатська – 287 випадків/ 30 щеплень;

Запорізька область – 328 випадків/ 40 щеплень;

Івано-Франківська область – 234 випадки/ 179 щеплень;

Київська область – 804 випадки/ 0 щеплень;

Кіровоградська область – 171 випадок/ 80 щеплень;

Луганська область – 56 випадків/ 140 щеплень;

Львівська область – 865 випадків/ 240 щеплення;

Миколаївська область – 386 випадків/ 130 щеплень;

Одеська область – 1 075 випадків/ 160 щеплень;

Полтавська область – 194 випадки/ 110 щеплень;

Рівненська область – 330 випадків/ 50 щеплень;

Сумська область – 762 випадки/ 40 щеплень;

Тернопільська область – 505 випадків/ 130 щеплень;

Харківська область – 1 388 випадків/ 440 щеплень;

Херсонська область – 186 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 1 060 випадків/ 200 щеплень;

Черкаська область – 646 випадків/ 160 щеплень;

Чернівецька область – 304 випадки/ 180 щеплень;

Чернігівська область – 555 випадків/ 60 щеплень.

Коронавірус в Україні

Станом на 3 квітня 2021 року коронавірус в Україні підтвердили у 1 731 971 людини. За добу зафіксували рекордну кількість нових випадків – 20 341. З-поміж них захворіло 809 дітей та 473 медпрацівники.

Від початку вакцинальної кампанії 286 647 людей щеплено від коронавірусу, з-поміж них отримали першу дозу – 286 645 осіб, другу – 2 особи.