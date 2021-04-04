В Україні за станом на 4 квітня 2021 року на коронавірус захворіли 1 745 709 людей, за добу – 13 738.
Однак пацієнтів, які одужали, майже втричі менше – 4 657. Загалом одужали 1 347 193 людини.
Госпіталізація знадобилася 5 545 пацієнтам.
Від ускладнень, які викликав Covid-19, померли за останню добу 258 людей, загалом – 34 333.
За добу в Україні провели 75 538 тестувань (зокрема методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 197).
- Вінницька область – 397 випадків/ 110 щеплень;
- Волинська область – 226 випадків/ 210 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 143 випадки/ 290 щеплень;
- Донецька область – 668 випадків/ 140 щеплень;
- Житомирська область – 616 випадків/ 80 щеплень;
- Закарпатська – 287 випадків/ 30 щеплень;
- Запорізька область – 328 випадків/ 40 щеплень;
- Івано-Франківська область – 234 випадки/ 179 щеплень;
- Київська область – 804 випадки/ 0 щеплень;
- Кіровоградська область – 171 випадок/ 80 щеплень;
- Луганська область – 56 випадків/ 140 щеплень;
- Львівська область – 865 випадків/ 240 щеплення;
- Миколаївська область – 386 випадків/ 130 щеплень;
- Одеська область – 1 075 випадків/ 160 щеплень;
- Полтавська область – 194 випадки/ 110 щеплень;
- Рівненська область – 330 випадків/ 50 щеплень;
- Сумська область – 762 випадки/ 40 щеплень;
- Тернопільська область – 505 випадків/ 130 щеплень;
- Харківська область – 1 388 випадків/ 440 щеплень;
- Херсонська область – 186 випадків/ 0 щеплень;
- Хмельницька область – 1 060 випадків/ 200 щеплень;
- Черкаська область – 646 випадків/ 160 щеплень;
- Чернівецька область – 304 випадки/ 180 щеплень;
- Чернігівська область – 555 випадків/ 60 щеплень.
Коронавірус в Україні
Станом на 3 квітня 2021 року коронавірус в Україні підтвердили у 1 731 971 людини. За добу зафіксували рекордну кількість нових випадків – 20 341. З-поміж них захворіло 809 дітей та 473 медпрацівники.
Від початку вакцинальної кампанії 286 647 людей щеплено від коронавірусу, з-поміж них отримали першу дозу – 286 645 осіб, другу – 2 особи.