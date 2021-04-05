В Україні за останню добу зафіксували 10 179 нових випадків коронавірусу. Загалом станом на 5 квітня у країні 1 755 888 випадків. Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники.

Госпіталізація знадобилася 3 275 пацієнтам.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померли 254 людини, загалом – 34 587.

За добу одужали 4 946 осіб, загалом – 1 352 139.

За останню добу у країні провели 34 666 тестувань (методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 129).

м. Київ – 458 випадків/ 130 щеплень;

Вінницька область – 233 випадки/ 20 щеплень;

Волинська область – 241 випадок/ 20 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 003 випадки/ 40 щеплень;

Донецька область – 254 випадки/ 10 щеплень;

Житомирська область – 557 випадків/ 40 щеплень;

Закарпатська – 165 випадків/ 20 щеплень;

Запорізька область – 293 випадки/ 70 щеплень;

Івано-Франківська область – 91 випадок/ 88 щеплень;

Київська область – 619 випадків/ 0 щеплень;

Кіровоградська область – 108 випадків/ 20 щеплень;

Луганська область – 36 випадків/ 10 щеплень;

Львівська область – 1 121 випадок/ 110 щеплень;

Миколаївська область – 287 випадків/ 60 щеплень;

Одеська область – 660 випадків/ 0 щеплень;

Полтавська область – 229 випадків/ 60 щеплень;

Рівненська область – 252 випадки/ 50 щеплень;

Сумська область – 428 випадків/ 20 щеплень;

Тернопільська область – 441 випадок/ 70 щеплень;

Харківська область – 1 155 випадків/ 250 щеплень;

Херсонська область – 176 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 439 випадків/ 40 щеплень;

Черкаська область – 361 випадок/ 70 щеплень;

Чернівецька область – 254 випадки/ 30 щеплень;

Чернігівська область – 318 випадків/ 30 щеплень.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 4 квітня 2021 року захворіли 1 745 709 людей, за добу – 13 738.

Однак пацієнтів, які одужали, майже втричі менше – 4 657. Загалом одужали 1 347 193 людини.

Госпіталізація знадобилася 5 545 пацієнтам.