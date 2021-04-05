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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Добовий показник продовжує падати: в Україні 10 179 нових випадків Covid-19

В Україні за останню добу зафіксували 10 179 нових випадків коронавірусу. Загалом станом на 5 квітня у країні 1 755 888 випадків. Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники.

Коронавирус

Госпіталізація знадобилася 3 275 пацієнтам.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померли 254 людини, загалом – 34 587.

За добу одужали 4 946 осіб, загалом – 1 352 139.

За останню добу у країні провели 34 666 тестувань (методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 129).

  • м. Київ – 458 випадків/ 130 щеплень;
  • Вінницька область – 233 випадки/ 20 щеплень;
  • Волинська область – 241 випадок/ 20 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 003 випадки/ 40 щеплень;
  • Донецька область – 254 випадки/ 10 щеплень;
  • Житомирська область – 557 випадків/ 40 щеплень;
  • Закарпатська – 165 випадків/ 20 щеплень;
  • Запорізька область – 293 випадки/ 70 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 91 випадок/ 88 щеплень;
  • Київська область – 619 випадків/ 0 щеплень;
  • Кіровоградська область – 108 випадків/ 20 щеплень;
  • Луганська область – 36 випадків/ 10 щеплень;
  • Львівська область – 1 121 випадок/ 110 щеплень;
  • Миколаївська область – 287 випадків/ 60 щеплень;
  • Одеська область – 660 випадків/ 0 щеплень;
  • Полтавська область – 229 випадків/ 60 щеплень;
  • Рівненська область – 252 випадки/ 50 щеплень;
  • Сумська область – 428 випадків/ 20 щеплень;
  • Тернопільська область – 441 випадок/ 70 щеплень;
  • Харківська область – 1 155 випадків/ 250 щеплень;
  • Херсонська область – 176 випадків/ 0 щеплень;
  • Хмельницька область – 439 випадків/ 40 щеплень;
  • Черкаська область – 361 випадок/ 70 щеплень;
  • Чернівецька область – 254 випадки/ 30 щеплень;
  • Чернігівська область – 318 випадків/ 30 щеплень.

Коронавирус в Украине 5 апреля 2021

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 4 квітня 2021 року захворіли 1 745 709 людей, за добу – 13 738.

Однак пацієнтів, які одужали, майже втричі менше – 4 657. Загалом одужали 1 347 193 людини.

Госпіталізація знадобилася 5 545 пацієнтам.

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