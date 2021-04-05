На аеродром Jagellon, що під Львовом, прибув гелікоптер Національної поліції України в рамках пілотного проекту з аеромедичної евакуації.

Про це повідомила журналістка Вікна СТБ Ірина Заславець. Вертоліт зможе перевозити людей у Львівську лікарню швидкої допомоги з Львівщини та сусідніх областей у радіусі 300 км.

– Будемо рятувати життя людей і доставляти пацієнтів з місця аварії, катастрофи, а також транспортувати органи для трансплантації на користь держави, – зазначив командир гелікоптера Антон Михайленко.

Вертоліт H145 AIRBUS належить Нацполіції. Всередині є додаткова медична комплектація.

За словами командира, це нова модель, якій рік та один тиждень. Палива йому вистачає на три години, а середня швидкість – 240 км/год.

З 1 травня такий самий пілотний проект буде на Київщині.

До слова, з 1 квітня у Львівській області на постійне чергування заступила перша медична бригада авіаційної системи Міністерства внутрішніх справ України. Вона складається з льотного складу і медичних працівників.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вертольотами та літаками системи авіаційної безпеки МВС будуть керувати досвідчені пілоти, а медична допомога стане одним з її основних завдань – щоб була можливість оперативно перекидати повітрям лікарські команди, доставляти хворих або органи для трансплантації.