Близько 400 тис. українців записані в чергу на щеплення від коронавірусної інфекції. Кожен день кільком тисячам колють дозу вакцини. Чекати важко, особливо коли кількість хворих зростає з кожним днем.

Але пріоритетність в вакцинації від коронавірусу при дефіциті вакцин все ж рятує життя і зменшує поширення інфекції. Про це свідчить дослідження, опубліковане в журналі PNAS Каліфорнійського університету в Девісі.

Спочатку було вирішено надавати пріоритет літнім людям. Але зараз ведуться дебати щодо інших груп населення. Є такі, які взагалі проти надання пріоритетів.

– Пріоритетність має переваги, оскільки є групи з великим ризиком зараження і з ймовірністю серйозних наслідків, – сказав Майкл Спрінгборн, професор кафедри екологічних досліджень університету Девіса.

Отже, ті що працюють “на передовій”, мають менше можливостей тримати соціальну дистанцію. Це уже підвищений ризик. Літні ж люди більше страждають від важких наслідків інфекції. Тому виділення в окрему групу ці дві категорії людей суттєво збільшує позитивні результати вакцинації.

В ході дослідження була змодельована швидкість передачі Covid-19 і розподіл обмеженої кількості вакцин за різними сценаріями. Виявлено, що смертність і зараження були на 17-44% нижче, коли щеплення націлювалися на вразливі групи населення: літніх людей і працівників критичних сфер (лікарів, соціальних працівників і т.д.), а не на спосіб, коли вакцинуватися могли б все бажаючі.

– У регіонах, де інфекція поширювалася швидше, де не використовувалися в повній мірі способи запобігання зараженню і не дотримувалася соціальна дистанція, націлювання було ще більш важливим, – сказав Джек Бакнер, доктор філософії.

Коли визначилися з основними групами, постало питання, а хто ж з них в першу чергу повинен отримати щеплення. Це залежить від умов. Наприклад, є достатня кількість вакцин, спалах захворювання під контролем: в такій ситуації ідеальною може бути орієнтація на медпрацівників, які допоможуть зменшити загальне поширення. Але коли кількість вакцин обмежено, а зараженість і смертність ростуть, найкраща стратегія – орієнтація на людей похилого віку і на найбільш вразливі верстви.

– Пріоритетність має істотне значення, коли, принаймі, протягом перших кількох місяців триває впровадження вакцини, – сказав Спрінгборн.

Коли група ризику буде вакцинована, пріоритетність стає менш важливою.

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