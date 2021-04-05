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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Чи продовжать карантин у Києві після 16 квітня – КМДА

Рішення про продовження посиленого карантину у Києві після 16 квітня буде прийнято наступного тижня.

Карантин

Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник у ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, місцева влада слідкує за динамікою поширення коронавірусу у столиці.

– У понеділок будемо бачити динаміку поширення Covid-19. Нас цікавить рівень госпіталізації та рівень зайнятих ліжок з киснем. За результатами тижня будемо приймати рішення, що нам робити далі: чи продовжувати, чи зупиняти це 16 квітня, – зазначив заступник.

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Він додав, що рішення про продовження локдауну переглянуть через тиждень. Місцева влада не обговорювала можливість запровадження комендантської години, адже для цього необхідно вводити в країні надзвичайний стан.

Карантин у Києві

У Києві з 5 до 16 квітня діятиме жорсткий карантин. Весь громадський транспорт, а саме: маршрутки, автобуси, тролейбуси, трамваї та метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто він перевозитиме тільки працівників підприємств критичної інфраструктури.

Також не працюватимуть школи, дитячі садочки, кінотеатри, театри, музеї та концертні зали, торговельно-розважальні центри, крім продуктових та зоомагазинів, аптек і магазинів побутової хімії.

Детальніше про карантин у Києві читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: Dreamstime

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