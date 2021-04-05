Рішення про продовження посиленого карантину у Києві після 16 квітня буде прийнято наступного тижня.

Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник у ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, місцева влада слідкує за динамікою поширення коронавірусу у столиці.

– У понеділок будемо бачити динаміку поширення Covid-19. Нас цікавить рівень госпіталізації та рівень зайнятих ліжок з киснем. За результатами тижня будемо приймати рішення, що нам робити далі: чи продовжувати, чи зупиняти це 16 квітня, – зазначив заступник.

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Він додав, що рішення про продовження локдауну переглянуть через тиждень. Місцева влада не обговорювала можливість запровадження комендантської години, адже для цього необхідно вводити в країні надзвичайний стан.