Коли людина з коронавірусом є найбільш заразною – інфекціоніст

Найбільш заразний період у хворого коронавірусом – це перший тиждень від початку клінічних симптомів.

Про це повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська у соціальних мережах.

– Навіть якщо вже був контакт, під час ізоляції сумарна доза збудника менше, а тяжкість перебігу — це дозозалежний процес. Пам’ятайте, що найбільш заразний період — перший тиждень від дебюту клінічних симптомів, – зазначила вона.

За словами інфекціоніста, навіть результату ПЛР-тесту не варто довіряти. Вона закликала людей не забувати йти на самоізоляцію на 14 днів, або, принаймні, ізолювати своїх рідних з груп ризику.

– Молодим людям і не дуже молодим хочеться нагадати, що найбільш беззахисними перед хворобою є ваші батьки і близькі люди старшого віку, особливо з надлишковою масою тіла. Не допускайте сімейних трагедій. Не збирайтеся зараз сім’ями на святкування днів народжень або інших заходів. Пам’ятайте про те, що розплата за це може бути страшною, – додала Голубовська.

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Коронавірус в Україні

В Україні за останню добу зафіксували 10 179 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень, які викликав Covid-19, за останню добу померли 254 людини, а одужали – 4 946 осіб.

Найбільше інфікувань виявили у Харківській (1 155), Львівській (1 121) та Дніпропетровській (1 003) областях.

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Джерело: Ольга Голубовська