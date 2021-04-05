PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

458 нових випадків: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на ранок 5 квітня коронавірус в Києві виявили ще у 458 осіб. З початку пандемії в столиці України було зареєстровано 167 668 випадків коронавірусу.

458 нових випадків: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Хто захворів

  • 277 жінок віком від 18 до 99 років
  • 157 чоловіків віком від 18 до 92 років
  • 11 дівчаток від 2 до 16 років
  • 13 хлопчиків від 26 днів до 17 років

У столиці зафіксували 32 летальних випадки, спричинені коронавірусом (загалом 3 617 випадки).

Госпіталізація знадобилася 61 хворому. Також 409 пацієнтів госпіталізували з підозрою на коронавірус та пневмонію.

7 українців подолали коронавірус (загалом 107 559 місцевих жителів змогли вилікуватися від захворювання).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (151), Дарницькому (88) та в Деснянському (72) районах.

Читайте
Добовий показник продовжує падати: в Україні 10 179 нових випадків Covid-19

За останню добу 130 українців у столиці отримали щеплення від небезпечного захворювання. З початку пандемії в Україні 291 822 людей вакцинувалися проти коронавірусу.

Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

    • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
    • дотримуватися дистанції в людних місцях;
    • не торкатися руками обличчя;
    • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
    • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка