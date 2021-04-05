Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 5 квітня коронавірус в Києві виявили ще у 458 осіб. З початку пандемії в столиці України було зареєстровано 167 668 випадків коронавірусу.

Хто захворів

277 жінок віком від 18 до 99 років

157 чоловіків віком від 18 до 92 років

11 дівчаток від 2 до 16 років

13 хлопчиків від 26 днів до 17 років

У столиці зафіксували 32 летальних випадки, спричинені коронавірусом (загалом 3 617 випадки).

Госпіталізація знадобилася 61 хворому. Також 409 пацієнтів госпіталізували з підозрою на коронавірус та пневмонію.

7 українців подолали коронавірус (загалом 107 559 місцевих жителів змогли вилікуватися від захворювання).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (151), Дарницькому (88) та в Деснянському (72) районах.

За останню добу 130 українців у столиці отримали щеплення від небезпечного захворювання. З початку пандемії в Україні 291 822 людей вакцинувалися проти коронавірусу.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: