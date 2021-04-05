Україна відстає на п’ять днів від дорожньої карти вакцинації проти коронавірусу.

Про це розповіла головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю Епідеміологія, доктор медичних наук Наталія Виноград під час пресконференції.

– Ми з вами маємо розпрацьовану дорожню карту щодо того, кого і як будемо щеплювати. Відстаємо ми за тією картою на п’ять днів. Як на мене, це дуже добре з огляду на дати та кількості отримання вакцин, – зазначила вона.

За словами Виноград, від коронавірусу вже вакцинувалися медики, які працюють з хворими на Covid-19, або тим, хто дотичний в інших закладах охорони здоров’я до сукупного населення в наданні меддопомоги.

Також вона наголосила, що в Україні непогане охоплення вакцинації військовослужбовців у зоні ведення бойових дій.

– Ми займаємо серед 165 країн, де розпочата вакцинація, 77 місце. Як на мене, це серединка, і досить непогано з урахуванням того, який дефіцит сьогодні є з вакциною у світі, – каже спеціаліст.

Виноград стверджує, що Україна має нижчий показник, якщо перераховувати на 100 тис. населення. В такому разі ми займаємо 128 місце, але нам досі далеко до країн, які вже ефективно використали препарати та провели вакцинацію.

Вакцинація в Україні

Станом на 5 квітня в Україні вакцинували 1 258 людей. Загалом щеплення проти коронавірусу отримали понад 291 тис. українців.

Найбільше людей провакцинували у Харківській області — 250 щеплень за добу, у Києві (130) та Львівській області (110).

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