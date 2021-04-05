У Словенії припиняють вакцинацію людей молодше 60 років речовиною компанії AstraZeneca.

Влада країни вирішила дочекатися результатів досліджень, які б підтвердили або спростували інформацію про зв’язок застосування цієї вакцини з утворенням тромбів у імунізованих.

У низці країні також тимчасово призупинили вакцинацію.

Нині фахівці перевіряють безпеку речовини.

Вакцина від AstraZeneca

У світі з грудня 2020 року триває вакцинація проти коронавірусу.

Читайте У Великій Британії виявили 30 випадків тромбозу після вакцинації AstraZeneca

Вакцина від AstraZeneca – один з препаратів, який активно застосовують у багатьох країнах. Однак у щеплених почали фіксувати ускладнення у вигляді утворення тромбів. Через це у деяких державах призупинили вакцинацію.

Нині у світі триває дискусія щодо того, чи пов’язана ця реакція організму з вакциною. Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.