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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Словенія призупиняє вакцинацію препаратом від AstraZeneca – причина

У Словенії припиняють вакцинацію людей молодше 60 років речовиною компанії AstraZeneca.

Вакцинация

Влада країни вирішила дочекатися результатів досліджень, які б підтвердили або спростували інформацію про зв’язок застосування цієї вакцини з утворенням тромбів у імунізованих.

У низці країні також тимчасово призупинили вакцинацію.

Нині фахівці перевіряють безпеку речовини.

Вакцина від AstraZeneca

У світі з грудня 2020 року триває вакцинація проти коронавірусу.

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Вакцина від AstraZeneca – один з препаратів, який активно застосовують у багатьох країнах. Однак у щеплених почали фіксувати ускладнення у вигляді утворення тромбів. Через це у деяких державах призупинили вакцинацію.

Нині у світі триває дискусія щодо того, чи пов’язана ця реакція організму з вакциною. Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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