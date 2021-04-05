Теоретично сонячне світло пошкоджує РНК коронавірусу. Однак експерименти показали, що насправді це відбувається набагато швидше, ніж передбачає теорія. Таким чином, дослідники дійшли висновку, що існує ще якийсь механізм, який допомагає сонячним променям впливати на SARS-CoV-2.

У липні минулого року було перевірено дію ультрафіолету на SARS-CoV-2 в штучній слині: вірус знищився при штучному сонячному світлі протягом всього 10-20 хвилин.

Луццатто-Фейгіз, інженер-механік Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, і його команда порівняли ці результати з останньою теорією впливу сонячного світла на коронавірус. Вони побачили, що результати дуже відрізняються.

Екологічні розрахунки показали, що молекули РНК вірусу дійсно пошкоджуються безпосередньо світлом.

Причому, чим коротше світлові хвилі, тим ефективніше дія. Але один їх вид – UVC- не досягає поверхні Землі через озоновий шар. Тому дослідники будували свої розрахунки впливу світла на навколишнє середовище на середньохвильовій частині сонячного спектру.

– Експериментальна інактивація, що спостерігалась в модельованої слині була у вісім разів швидша, ніж можна було б очікувати з теорії, – пишуть Луццатто-Фейгіз і його колеги.

Але вчені ще не знають, що відбувається. Дослідники підозрюють, що замість прямого впливу на РНК, довгі хвилі можуть взаємодіяти з молекулами в тестовому середовищі (імітація слини) таким чином, щоб прискорити інактивацію вірусу. Подібне спостерігається при очищенні стічних вод, коли ці промені реагують з іншими речовинами, створюючи молекули, які пошкоджують віруси.

Якщо довгі хвилі світла можна використовувати для боротьби з SARS-CoV-2, то потрібні дешеві та енергоефективні джерела світла, які можна встановити в системах фільтрації повітря з низьким ризиком для здоров’я людини.

– Наш аналіз свідчить про необхідність додаткових експериментів для тестування ефекту певних довжин хвиль світла і складу середовища, – робить висновок Луццатто-Фегіз.

При зимовому освітленні, до речі, вірус не гине по кілька днів.

А між тим, провал вакцинації закриває Україну для цілого цивілізованого світу та ставить під загрозу здоров’я громадян, заявив Володимир Гройсман.

Джерело: Sciencealert