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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

У трьох областях України за добу не зробили жодного щеплення від Covid-19

За останню добу в Київській, Одеській та Херсонській областях не зроблено жодного щеплення. Всього по Україні за цей час вакциновано від коронавірусу 1 258 осіб, повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

вакцинація

– З початку вакцинації щеплено 291 824 людини. З них отримали 1 дозу – 291 822 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 людини, – написав Степанов на своїй сторінці у Facebook.

У цей же час в Харківській області щеплено 250 осіб, у Львівській – 110, у Києві – 130. В інших областях вакцинація проходить у межах від 10 до 88 щеплень на добу.

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Експерти стверджують, що такими темпами вакцинація в Україні розтягнеться на кілька років. Зараз у черзі на щеплення стоять біля 400 тис. українців. І те, що вакцинація – єдиний спосіб захистити себе від важких наслідків, розуміє все більше і більше людей.

Джерело: Максим Степанов

Фото: Dreamstime

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