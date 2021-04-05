Головний лікар львівського медцентру Тарас Жиравецький вважає, що, якщо темпи поширення коронавірусу в Україні збережуться, то вже через місяць кількість тих, що можуть захворіти на Covid-19 у нас буде три мільйони, а через три місяці – дев’ять. Про це він сказав в інтерв’ю Телеграфу.

– Тієї кількості доз вакцини проти Covid-19, які ми отримали, недостатньо, щоб прищепити велику кількість людей, – сказав медик.

На сьогоднішній день в Україні зробили щеплення від коронавірусної інфекції 291 824 людини. Тільки дві особи отримали дві дози. Вакцинація йде дуже повільним темпом. За останню добу в трьох областях України (Київська, Одеська та Херсонська) не було зроблено жодного щеплення.

Через критичну ситуацію з коронавірусом і для зменшення швидкості поширення захворювання з 5 квітня в Києві діють суворі обмеження. Вони триватимуть як мінімум до 16 квітня, але цілком можливо, що будуть продовжені.