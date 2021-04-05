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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

В Україні на Covid-19 можуть захворіти до дев’яти мільйонів людей – прогноз лікаря

Головний лікар львівського медцентру Тарас Жиравецький вважає, що, якщо темпи поширення коронавірусу в Україні збережуться, то вже через місяць кількість тих, що можуть захворіти на Covid-19 у нас буде три мільйони, а через три місяці – дев’ять. Про це він сказав в інтерв’ю Телеграфу.

лікарня коронавірус

– Тієї кількості доз вакцини проти Covid-19, які ми отримали, недостатньо, щоб прищепити велику кількість людей, – сказав медик.

На сьогоднішній день в Україні зробили щеплення від коронавірусної інфекції 291 824 людини. Тільки дві особи отримали дві дози. Вакцинація йде дуже повільним темпом. За останню добу в трьох областях України (Київська, Одеська та Херсонська) не було зроблено жодного щеплення.

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Через критичну ситуацію з коронавірусом і для зменшення швидкості поширення захворювання з 5 квітня в Києві діють суворі обмеження. Вони триватимуть як мінімум до 16 квітня, але цілком можливо, що будуть продовжені.

Джерело: УНІАН

Фото: Depositphotos

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