В Україні все більше дітей інфікується коронавірусом – МОЗ

В Україні серед нових випадків коронавірусу збільшується частка дітей та зберігається тенденція щодо найбільшої частки померлих у старшій віковій категорії.

Про це повідомила головна спеціаліст МОЗ за спеціальністю Епідеміологія Наталія Виноград під час прес-конференції.

– Якщо дивитися на структуру тих, хто захворів, і тих, хто помер унаслідок захворювання, то на сьогодні домінують серед хворих є особи 40-49 років та 50-59 років. Хоча зростає і частка дітей молодшого віку, що не було властиво для штаму з Уханю. Щодо померлих тенденція зберігається – це особи старшої вікової групи: 60-69 та старше 70 років, – зазначила вона.

Виноград стверджує, що у великих містах з великою щільністю населення зростає захворюваність. Стабільно важка ситуація у Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях. Також антилідером виявлених випадків Covid-19 є Харків.

За словами спеціаліста, це може бути пов’язане з маятниковою міграцією населення до великих міст із подальшим поверненням до місць проживання.

Вакцинація в Україні

Україна відстає на п’ять днів від дорожньої карти вакцинації проти коронавірусу. За словами Виноград, від коронавірусу вже вакцинувалися медики, які працюють з хворими на Covid-19, або тим, хто дотичний в інших закладах охорони здоров’я до сукупного населення в наданні меддопомоги.

Також вона наголосила, що в Україні непогане охоплення вакцинації військовослужбовців у зоні ведення бойових дій.

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