Як правильно прибирати в квартирі та будинку – поради лікаря

Наше житло – це наша фортеця. Проте, якщо його не підтримувати у чистоті та порядку, воно може негативно впливати на загальний стан людини.

Так, якщо не дотримуватися правил гігієни на кухні, можна отримати харчове отруєння, а якщо не стежити за рівнем вологи повітря та температурою, може ослабнути імунітет та виникнути алергія.

Лікар-гігієніст, доцент кафедри громадського здоров’я Національного університету охорони здоров’я України П.Л. Шупика Ярослав Першегуба розповів про основні правила чистоти в домі та правила гігієни.

Спальня

Постіль у спальні слід змінювати в міру забруднення – не рідше ніж раз на два тижні. Але це залежить від мікроклімату у квартирі та пори року. Якщо це, наприклад, літо, то людина потіє більше, а отже, і постіль треба змінювати частіше.

Не рекомендується використовувати подушки з пір’я чи пуху, адже саме у них можуть активно проживати пилові кліщі, які є збудниками алергічних реакцій. Краще купувати подушки з іншим наповнювачем, як-от рослинний, натуральний латекс, шовкове полотно.

– Або ж якщо сильно хочеться подушку з пухом і пір’ям, варто раз на рік віддавати її на чищення або раз на декілька місяців пилососити, а ще – частіше провітрювати приміщення, – стверджує лікар.

Стосовно матраців – раз на рік можна здавати їх на чищення або ж так само, як подушки, самостійно пилососити.

Спеціаліст також наголосив, що важливо залишати у передпокої верхній одяг та змінювати його на домашній. Таким чином бруду в спальні та помешканні буде менше.

– А щоб зменшити кількість пилу та піску, перед входом і у передпокої будинку чи квартири краще стелити килимок, – додав спеціаліст.

За словами Першегуба, вологе прибирання всіх кімнат слід проводити один раз на місяць, а підлогу мити раз на тиждень. Він радить часто не використовувати хімічні речовини для миття підлоги. Їх можна замінити на звичайну теплу воду. Ефект від прибирання буде однаковий, але менш токсичний.

Ванна кімната

Зубні щітки варто змінювати з появою ознак зношування, але не рідше ніж раз на три місяці. Це залежить ще від того, як часто людина чистить зуби, з якою інтенсивністю та яка жорсткість щітки.

Щітку варто зберігати в сухому місці, так щоб її голівка висихала, адже часто їх зберігають у футлярах для подорожей, а там мокро і можуть розмножуватися грибки. Також важливо, якщо у квартирі живуть кілька людей (особливо це стосується старших людей), щоб щітки зберігалися окремо.

У кожної людини має бути три рушники – для миття голови, тіла та ніг. Їх треба прати в міру забруднення. Якщо це теплий період, то частіше – один раз на тиждень, якщо ж холодний – один раз на два тижні.

Рушники слід змінювати, коли вони втрачають колір, погано пахнуть після прання, а матеріал, з якого вони зроблені, псується. Крім того, щоб вони довше служили, слід ретельно висушувати їх після використання. Це можна робити на рушникосушарці або ж вивішувати їх на балкон. Якщо цього не робити, у матеріалі можуть розвитися бактерії та грибки.

– Також важливий момент – засоби для миття ванни, унітазу, кухні, варто зберігати у сухому місці, куди дитина не має доступу, адже це токсичні речовини. Ванну кімнату краще мити раз на місяць, обов’язково в гумових рукавицях. Під час застосування сильних токсичних речовин варто максимально вентилювати приміщення – відкривати вікна та двері. Обов’язково треба читати інформацію про вміст продукту, адже деякі кислоти можуть розчиняти покриття кранів, плитки, фарбу, – зазначив спеціаліст.

Щодо миття унітазу, то кожен після себе має спустити воду і йоржиком його протерти. Також на стійку унітазу можна повісити спеціальні мийні засоби. Слід закривати кришку унітазу під час змивання, щоб вода та бактерії не розбризкувалися по кімнаті.

Кухня

Кухня – одне з найважливіших місць у домі, яке має бути чистим, адже порушення гігієни у цій кімнаті одразу може вплинути на здоров’я людини.

Лікар зазначив, що тотальну дезінфекцію у квартирі та на кухні не потрібно проводити, якщо у помешканні немає хворих. Але слід пам’ятати про декілька моментів:

Губки на кухні потрібно міняти раз на тиждень, тоді, коли вони мають непривабливий вигляд, втратили форму;

на кухні потрібно міняти раз на тиждень, тоді, коли вони мають непривабливий вигляд, втратили форму; Кухонні рушники (їх має бути 5-6 – для поверхні, для посуду тощо) прати раз на тиждень та добре висушувати після використання;

(їх має бути 5-6 – для поверхні, для посуду тощо) прати раз на тиждень та добре висушувати після використання; Краще мати на кухні хоча б три дошки – для нарізання хлібу, готових продуктів та сирих продуктів. Після використання дошки слід ретельно промивати гарячою водою. Також їх краще зберігати так, щоб вони висихали, адже на дерев’яних дошках може виникати грибок від надлишку вологи.

– Не варто використовувати пластикові дошки, адже під час нарізання харчових продуктів частинки пластику можуть потрапляти в організм разом з продуктами. Краще обрати дерев’яні із суцільного матеріалу, – наголосив гігієніст.

Сміття у помешканні слід зберігати у спеціальних відрах, в які вставляють пакет і потім щільно накривають його кришкою. Обов’язково сміття треба складати в пакет, щоб потім воно не розсипалося під час транспортування і не забивалося у сміттєпроводах. Не варто допускати процесу гноїння продуктів, краще виносити сміття щодня.

Лікар наголосив, що важливо сортувати сміття, адже пластик не може повністю згоріти на сміттєспалювальних заводах разом із харчовими відходами, внаслідок чого у повітря виділяються токсичні речовини.

Гігієна повітря

Якість повітря та вологість у приміщенні напряму впливає на організм людини. Лікар радить підтримувати у будинку 18-23°C, а вологість – 30-60%.

– Якщо у кімнаті занадто сухе повітря, то слизові оболонки людини швидко пересихають, що негативно впливає на загальний стан здоров’я. Якщо повітря вологе, то коли людина кашляє чи пчихає, аерозоль потрапляє у вологе повітря і його молекули з’єднуються між собою і з частинками повітря та падають на підлогу. А коли повітря сухе, то ці молекули довше будуть у повітрі, – каже гігієніст.

Тому варто задуматися, чи не потрібен вам зволожувач повітря.

А якщо у приміщенні висока вологість, то це може призвести до того, що стіни мокрітимуть і утворюватиметься пліснява. Вона може мати і алергенні, і канцерогенні властивості, тому не можна допускати її утворення, слід стежити за станом будинку чи квартири.

Також важливо, щоб у ванній кімнаті був вентиляційний отвір, який не дає збиратися збиратися надлишковій волозі.

– Коли у кімнаті є вентиляція, але вона не допомагає, можна покласти в отвір спеціальний вентилятор, який витягуватиме повітря, – стверджує він.

Як обрати зволожувач для повітря

Зволожувач повітря – це спеціальний кліматичний прилад, призначений передусім для підвищення вологості у приміщенні.

Існує три типи зволожувачів – парові, традиційні та ультразвукові. Окрім звичайного утворення пари чи туману, зволожувачі можуть очищувати, охолоджувати та нагрівати повітря.

Детальніше про те, як обрати зволожувач для повітря, читайте на Фактах ICTV.