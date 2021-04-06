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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

13 276 випадків: добовий приріст хворих на Covid-19 в Україні знову зростає

Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1 769 164 випадки коронавірусу. За добу – 13 276 нових хворих, добовий приріст у країні знову зростає.

13 276 випадків: добовий приріст хворих на Covid-19 в Україні знову зростає

З-поміж нових хворих – 508 дітей та 338 медпрацівників.

Загалом в Україні від вірусу померло 35 017 осіб, за добу – 430 летальних випадків. Одужати вдалося за увесь час 1 362 379 громадянам, за день – 10 240 українцям.

В Україні провели загалом 8 397 586 тестувань методом ПЛР, за добу – 41 512.

Вакцинація в Україні

304 680 осіб отримало щеплення від початку вакцинальної кампанії, з них першою дозою – 304 678 осіб, другою – дві особи.

За добу в Україні вакцинували 12 856 людей.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1 436), Львівській (1 105) та Київській (889) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 446 випадків/750 щеплень;
  • Волинська область – 317 випадків/420 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 844 випадки/1 010 щеплень;
  • Донецька область – 523 випадки/580 щеплень;
  • Житомирська область – 213 випадків/470 щеплень;
  • Закарпатська – 389 випадків/240 щеплень;
  • Запорізька область – 611 випадків/710 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 85 випадків/667 щеплень;
  • Київська область – 889 випадків/0 щеплень;
  • Кіровоградська область – 99 випадків/470 щеплень;
  • Луганська область – 217 випадків/420 щеплень;
  • Львівська область – 1 105 випадків/660 щеплень;
  • Миколаївська область – 369 випадків/430 щеплень;
  • Одеська область – 1 436 випадків/500 щеплень;
  • Полтавська область – 730 випадків/720 щеплень;
  • Рівненська область – 503 випадки/429 щеплень;
  • Сумська область – 205 випадків/360 щеплень;
  • Тернопільська область – 511 випадків/440 щеплень;
  • Харківська область – 878 випадків/660 щеплень;
  • Херсонська область – 111 випадків/10 щеплень;
  • Хмельницька область – 352 випадки/410 щеплень;
  • Черкаська область – 599 випадків/420 щеплень;
  • Чернівецька область – 361 випадок/270 щеплень;
  • Чернігівська область – 51 випадок/100 щеплень.

коронавірус 6 квітня

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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистистикою коронавірусу, станом на 5 квітня в Україні підтвердили 1 755 888 випадків хвороби.

За добу – 10 179 нових хворих.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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