На сьогодні в світі Covid-19 вразив 132 597 727 осіб, пандемія забрала життя більш ніж 2 млн людей, одужали – 106 880 036. Всі країни світу намагаються протистояти вірусу.

Останнім часом деякі європейські держави вже можуть дозволити собі послабити карантинні заходи, інші ж посилюють їх у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася. Пропонуємо огляд заходів боротьби з коронавірусом і дезінформацією щодо нього в різних країнах.

Велика Британія і Північна Ірландія. Шотландія виходить з локдауну. Працюватимуть господарчі магазини, садові центри, перукарні (за записом), ремонтні майстерні. Міжміські поїздки поки що під забороною. В Англії невдовзі відкриються непродовольчі магазини, паби, спортзали. Однак маски і соціальна дистанція залишаться.

Італія. Виїзд за кордон під забороною, а ті, хто повертається у країну, мають пройти 5-денний карантин.

Австрія оцінила ситуацію з Covid-19 як загрозливу і у зв’язку з перевантаженням системи медичної допомоги заявила про належність усієї території до червоної зони.

Японія боїться, що нові штами коронавірусу викличуть четверту хвилю пандемії напередодні Олімпіади. Найбільше занепокоєння викликає ситуація в місті Осака, де зафіксоване рекордне зростання захворюваності на Covid-19. Там на місяць запроваджено локдаун.

Румунія планує вакцинувати своїх громадян у травні.

Ізраїль подовжує дію розпорядження про тестування на коронавірус під час в’їзду в країну.

Грузія. За словами керівника Національного центру контролю захворювань Амірана Гамкрелідзе, Китай надасть країні безкоштовно вакцину компанії Sinovac. Крім того, у Грузію уже завезли 100 тис. доз вакцини Sinopharm.

Чеська Республіка. Тут 12 квітня закінчиться дія надзвичайного стану, дозволять міжміське пересування та відмінять комендантську годину.

Туреччина. Університет Маніси дослідив китайську вакцину CoronaVac. Результати показали, що вона викликає кращий імунітет у жінок.

Саудівська Аравія вводить покарання за порушення карантину особами, що хворіють на Covid-19. Що може очікувати порушника? Штраф у сумі $53 тис., або ж ув’язнення до двох років. За поширення дезінформації про Covid-19 у соціальних мережах загрожує штраф до майже $270 тис. Можуть також покарати за всіма статтями одночасно. Міністерство охорони здоров’я розповсюджує посібник, де зібрані всі питання, пов’язані з вакцинами: які вакцини є в країні; групи населення, що можуть застосовувати ті чи ті вакцини; побічні ефекти та методи боротьби з ними. Окремо прописані протипоказання.

В Україні ж лікарі б’ють на сполох: почастішали випадки важкого перебігу хвороби на Covid-19 у дітей.