Деякі клітини імунної системи людини здатні пам’ятати минулі інфекції та реагувати на них, змінюватись, протидіючи мутаціям коронавірусу.

Про це стверджують науковці з Рокфеллерівського університету. Вони дослідили кров людей, які перехворіли на Covid-19 та людей, які вакцинувалися.

– По суті, імунна система намагається випередити вірус, — розповів імунолог і автор дослідження з Рокфеллерівського університету Мішель Нуссенцвейг.

Науковці пояснили, що організм людини підтримує резервні армії клітин, що продукують антитіла, на додаток до самих антитіл, які реагують на первинне зараження Covid-19.

Але з часом деякі резервні клітини змінюються та виробляють антитіла, які краще розпізнають нові інфекції та штами коронавірусу. За словами дослідників, це ефективний механізм, який розробив організм, щоб протистояти Covid-19.

За результатами дослідження, у крові тих людей, які перехворіли на коронавірус, рівень антитіл знижувався з часом, а рівні Т-клітини пам’яті, які утворюють антитіла, залишалися незмінними або навіть збільшувались у деяких людей.

Після того, як вірус потрапляє в організм людини, ці клітини перебувають у лімфатичних вузлах і підтримують здатність розпізнавати коронавірус. Якщо ж людина інфікувалась вдруге, тоді Т-клітини пам’яті швидко виробляють антитіла та блокують вірус.

Вакцинація від коронавірусу

З початку кампанії з вакцинації в Україні щеплення від коронавірусу отримали 304 678 осіб. За минулу добу вакцинувались 12 856 людей.

Найбільше щеплень отримали у Києві та Дніпропетровській області, а найменше — в Херсонській і Чернігівській областях.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Scientific American