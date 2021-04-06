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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

1 432 нових випадків: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на ранок 6 квітня коронавірус в Києві виявили ще у 1 432 осіб. З початку пандемії в столиці України було зареєстровано 169 100 випадків коронавірусу.

1 432 нових випадків: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Хто захворів:

  • 805 жінок віком від 18 до 94 років
  • 576 чоловіків віком від 18 до 91 років
  • 25 дівчаток від 15 днів до 15 років та 26 хлопчиків від 1 до 17 років.
  • Від ускладнень, які викликав коронавірус, у столиці померли 39 пацієнтів, загалом – 3 656.

141 людину довелося госпіталізувати за останню добу.

Подолали вірус за останній день 697 пацієнтів.

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (320), Деснянському (246) та Дніпровському (163).

Коронавірус у Києві 6 квітня 2021

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

    • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
    • дотримуватися дистанції в людних місцях;
    • не торкатися руками обличчя;
    • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
    • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Pixabay

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