Станом на ранок 6 квітня коронавірус в Києві виявили ще у 1 432 осіб. З початку пандемії в столиці України було зареєстровано 169 100 випадків коронавірусу.

Хто захворів:

805 жінок віком від 18 до 94 років

576 чоловіків віком від 18 до 91 років

25 дівчаток від 15 днів до 15 років та 26 хлопчиків від 1 до 17 років.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, у столиці померли 39 пацієнтів, загалом – 3 656.

141 людину довелося госпіталізувати за останню добу.

Подолали вірус за останній день 697 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (320), Деснянському (246) та Дніпровському (163).

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: