Станом на ранок 6 квітня коронавірус в Києві виявили ще у 1 432 осіб. З початку пандемії в столиці України було зареєстровано 169 100 випадків коронавірусу.
Хто захворів:
- 805 жінок віком від 18 до 94 років
- 576 чоловіків віком від 18 до 91 років
- 25 дівчаток від 15 днів до 15 років та 26 хлопчиків від 1 до 17 років.
- Від ускладнень, які викликав коронавірус, у столиці померли 39 пацієнтів, загалом – 3 656.
141 людину довелося госпіталізувати за останню добу.
Подолали вірус за останній день 697 пацієнтів.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (320), Деснянському (246) та Дніпровському (163).
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
-
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.