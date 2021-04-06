Мешканці Одещини порушують карантинні обмеження, пояснюючи це тим, що коронавірусу не існує. Проте лікарі зовсім іншої думки. Доки люди збираються компаніями, вони цілодобово рятують життя пацієнтам з Covid-19.

Про це розповіла генеральний директор Одеського обласного очного шпиталю інвалідів війни Ольга Грицкевич у репортажі Анастасії Кожушко, журналіста СТБ.

– Ми працюємо 24 години на добу у цих захисних костюмах та масках, і це дуже складно. Ті люди, які не вірять у коронавірус, нехай подивляться на нашу роботу, прийдуть до лікарні як волонтери, щоб допомогти боротися з хворобою, – зазначила лікар.

За її словами, наразі, під час третьої хвилі Covid-19, хворіють люди середнього віку – 45-50 років. Вони прибувають у дуже важкому стані. Їм не вистачає повітря, вони задихаються та просять кисню.

Для Одеського шпиталю третя хвиля розпочалась 5-6 березня, коли почали госпіталізувати більше важких хворих, ніж у грудні, під час другої хвилі коронавірусу. За словами Грицкевич, нині заповненість медзакладу – 98%.

– Люди продовжують збиратися компаніями, розважаються, але нам не весело. Наш медичний персонал працює у складних умовах. Зараз швидкі стоять у черзі, адже викликів дуже багато, – додала вона.

Збільшилась також кількість людей із критично низьким рівнем сатурації. Так, Олексадра, пацієнта з коронавірусом, госпіталізували із сатурацією 40%.

– Мене госпіталізували 15 березня із сатурацією 40%. Це відчуття паніки, адже немає, чим дихати, і ти розумієш, що у будь-який момент може все закінчитись. Я перебував у реанімації, і мене врятували. Вже борюся з хворобою 17 днів, зараз сатурація – 90-97%, – розповів Олександр.

За добу на Одещині виявили найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу – 1 436.

Коронавірус в Україні

Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1 769 164 випадки коронавірусу. За добу – 13 276 нових хворих, добовий приріст у країні знову зростає.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 430 людей, а одужали – 10 240 українців.

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