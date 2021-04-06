Березень 2021 року приніс нові тривожні звістки: в лікарнях України було зафіксовано одразу два дитячих летальних випадки від Covid-19. На Харківщині 11-річний підліток, організм якого був вражений ще одним небезпечним збудником – герпевірусом, помер після двотижневого перебування в реанімаційному відділенні. Ще одна дитина, яку не вдалося врятувати, двомісячний малюк з Бахмута Донецької області, також мав супутню патологію – вроджений порок серця.

Загалом, за даними Міністерства охорони здоров’я України, з початку пандемії від Covid-19 померли 20 дітей віком від 0 до 18 років. Нинішня, третя хвиля коронавірусу характеризується збільшенням кількості дітей серед усіх хворих: майже 8% проти 3% ще в січні 2021 року. Детальніше про Covid-19 у дітей Фактам ICTV розповів Сергій Крамарєв, дитячий лікар-інфекціоніст, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця і ​​Оксана Виговська, декан НМУ імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб.

Важко і нервово

– Якщо до недавнього часу захворювання у дітей частіше виявлялося в легкій формі, то сьогодні перебіг хвороби став набагато важчим, – зазначає Сергій Крамарєв. – У нас, у Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні, таких важких дітей, як зараз, в попередні періоди не було. Реанімація заповнена вщерть. Здебільшого ми говоримо про важку дихальну недостатність і ураження легенів. Є випадки, коли страждають і інші органи, тобто має місце так звана поліорганна недостатність.

За словами Сергія Крамарєва, до класичних вже симптомів дитячої коронавірусної інфекції – температура, кашель, сухість у горлі, головний біль, почервоніння очей – додалися ураження нервової системи. Діти стають млявими, дратівливими, плаксивими. Відзначається явна емоційна нестабільність.

Групи ризику серед малолітніх пацієнтів лікаря Крамарєва такі самі, як і у дорослої вікової категорії. Це важкі фонові захворювання: онкологія, цукровий діабет, вади серця тощо.

Коронавірус і діабет

– Коронавірусна хвороба часто починається з гострого тонзиліту. Те, що раніше ми називали ангіною, – зазначає Оксана Виговська. – Але якщо раніше все починалося просто з болю в горлі і його почервоніння, то зараз збільшилася питома вага небезпечнішого різновиду тонзиліту – бактеріального. Важливо відзначити і доволі часті випадки пневмонії середньої та важкої форм.

За словами Оксани Виговської, до кінця не зрозуміло питання Covid-19 у дітей, які страждають на цукровий діабет. У тому сенсі, що нерідкі випадки, коли діабет діагностують уже після отримання позитивного результату ПЛР-тесту. Створюється враження, що коронавірусна інфекція неначе провокує прояву діабету, який вже мав місце, але не був виявлений раніше. Водночас з боку вчених поки що немає переконливих підтверджень, що Covid-19 викликає діабет. Але практика показує, що, на жаль, можливо все.

У зоні підвищеної уваги

– Для батьків має стати тривожним сигналом навіть незначна зміна загального стану дитини, – наполягає Оксана Виговська. – Не тільки кашель, біль і сухість у горлі, почервоніння і сухість очей, а й перепади настрою, тривожність, апатія – все це повинно насторожити і стати причиною негайного візиту до лікаря. Ми мусимо пам’ятати, що насамперед ковід – нейротропне захворювання.

Серед симптомів “дитячого” коронавірусу медики фіксують також втрату ваги без очевидної причини. У дівчаток-підлітків може бути випадіння волосся, його надмірна сухість і ламкість. Мають місце шлунково-кишкові розлади, у вигляді частих випорожнень.

За словами Оксани Виговської, як ніколи раніше, сьогодні актуальні прояви повторного Covid-19 або, як його ще називають, лонгковіду. Цікаво, що лонгковід може проявлятися у людей, які в першу хвилю хвороби взагалі не мали жодного симптому.

Зазнав деяких змін і, якщо так можна висловитися, “таймінг” ускладнень на тлі коронавірусної інфекції. Якщо раніше вони спостерігалися на восьмий-десятий день після початку хвороби, то сьогодні дедалі частіше – вже на третій-четвертий.

Лікуватися з розумом

Особливий акцент Оксана Виговська робить на приверненні уваги батьків до питань лікування. Передусім дитячий інфекціоніст із багаторічним стажем зазначила, що коронавірусна хвороба не лікується антибіотиками. Те саме можна сказати і про противірусні препарати, які можна призначати тільки згідно з протоколом лікування.

Не такі вже й нешкідливі, як здається на перший погляд, імуномодулювальні препарати. Навіть гомеопатичні, навіть виключно рослинного походження, вони часто не знімають, а, навпаки, посилюють і ускладнюють запальні процеси, спровоковані коронавірусною інфекцією.

Абсолютно неприпустимо приймати без призначення лікаря і антикоагулянти, які з чиєїсь легкої руки раптом стали мало не ліками номер один від Covid-19. Доходить до того, що батьки самі (!) почали призначати своїм дітям таблетки, що розріджують кров. А безконтрольне приймання таких препаратів може спровокувати серйозні кровотечі, наслідки яких навіть спрогнозувати страшно.

За словами Оксани Виговської, не все так просто і зі старими добрими вітамінами. Точніше, з вітамінними комплексами, які можна придбати в аптеках. Йдеться про сім’ї, які в нестримному прагненні застрахувати себе від коронавірусної інфекції, мало цілий рік безперервно ковтають цинк, вітаміни С, D, а також вітаміни групи В. Замість того, щоб приймати їх, як це і належить, курсами, помірно і цивілізовано. Зрештою, поки що невідомо, чим може загрожувати гіпервітаміноз на тлі коронавірусної інфекції.

Важливо знати і розуміти: лікування Covid-19 для кожного з нас – процес суто індивідуальний. І тривати він має виключно за участі сімейного лікаря, який знає і розуміє анамнез кожного члена сім’ї. А бездумне самолікування може мати дуже сумні наслідки.

Щодо профілактики, то оскільки дитячої вакцини поки що не існує, хоча в цьому напрямку і тривають посилені дослідження, принципи самозахисту від підступної інфекції, як і раніше, однакові для хлопчиків і дівчаток, а також їхніх батьків: маски, дистанція, гігієна. У цьому сенсі за минулий рік не з’явилося нічого нового і радикального.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що медики з Одеси обурені натовпами людей, які гуляють без масок. У той час, коли лікарі працюють цілодобово, одесити не вірять в коронавірус.