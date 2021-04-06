Профілактика коронавірусу (COVID-19): Google створив новий дудл

Google 6 квітня присвятив дудл профілактиці коронавірусу, яка покликана призупинити поширення вірусу.
На дудлі літери з напису Google вдягають маску та відступають один від одного на безпечну дистанцію.
Якщо натиснути на нього, то користувача перенесе на сторінку з переліком простих карантинних правил:
- часто мийте руки милом і водою, використовуйте антисептик для рук;
- дотримуйтеся соціальної дистанції;
- носіть маску;
- не торкайтеся очей, носа або рота;
- під час кашлю або чхання прикривайте ніс і рот ліктем чи серветкою;
- не виходьте з дому, якщо погано почуваєтесь;
- якщо у вас лихоманка, кашель і вам важко дихати, зверніться до лікаря.
Мийте руки з милом: Google створив новий дудл / 2 фотографии
Коронавірус в Україні
В Україні за останню добу зафіксували 10 179 нових випадків коронавірусу. Загалом станом на 5 квітня у країні 1 755 888 випадків. Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники.
Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померли 254 людини, загалом – 34 587.