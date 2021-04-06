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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Мийте руки з милом: Google створив новий дудл

Google 6 квітня присвятив дудл профілактиці коронавірусу, яка покликана призупинити поширення вірусу.

Мийте руки з милом: Google створив новий дудл

На дудлі літери з напису Google вдягають маску та відступають один від одного на безпечну дистанцію.

Якщо натиснути на нього, то користувача перенесе на сторінку з переліком простих карантинних правил:

  • часто мийте руки милом і водою, використовуйте антисептик для рук;
  • дотримуйтеся соціальної дистанції;
  • носіть маску;
  • не торкайтеся очей, носа або рота;
  • під час кашлю або чхання прикривайте ніс і рот ліктем чи серветкою;
  • не виходьте з дому, якщо погано почуваєтесь;
  • якщо у вас лихоманка, кашель і вам важко дихати, зверніться до лікаря.
  • Профілактика коронавірусу (COVID-19): Google створив новий дудл
  • Профілактика коронавірусу (COVID-19): Google створив новий дудл
  • Профілактика коронавірусу (COVID-19): Google створив новий дудл
  • Профілактика коронавірусу (COVID-19): Google створив новий дудл
Мийте руки з милом: Google створив новий дудл / 2 фотографии
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Коронавірус в Україні

В Україні за останню добу зафіксували 10 179 нових випадків коронавірусу. Загалом станом на 5 квітня у країні 1 755 888 випадків. Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померли 254 людини, загалом – 34 587.

Фото: Unsplash

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