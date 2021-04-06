Профілактика коронавірусу (COVID-19): Google створив новий дудл

Google 6 квітня присвятив дудл профілактиці коронавірусу, яка покликана призупинити поширення вірусу.

На дудлі літери з напису Google вдягають маску та відступають один від одного на безпечну дистанцію.

Якщо натиснути на нього, то користувача перенесе на сторінку з переліком простих карантинних правил:

часто мийте руки милом і водою, використовуйте антисептик для рук;

дотримуйтеся соціальної дистанції;

носіть маску;

не торкайтеся очей, носа або рота;

під час кашлю або чхання прикривайте ніс і рот ліктем чи серветкою;

не виходьте з дому, якщо погано почуваєтесь;

якщо у вас лихоманка, кашель і вам важко дихати, зверніться до лікаря.







Мийте руки з милом: Google створив новий дудл / 2 фотографии

Коронавірус в Україні

В Україні за останню добу зафіксували 10 179 нових випадків коронавірусу. Загалом станом на 5 квітня у країні 1 755 888 випадків. Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померли 254 людини, загалом – 34 587.