Новий штам коронавірусу в США, фінансова допомога від МВФ для боротьби з пандемією та можлива щорічна вакцинація в Україні. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 6 квітня.

Covid-ситуація в Україні

Наразі найскладнішу ситуацію з коронавірусом зафіксовано у місті Київ, Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях. Зокрема, у цих регіонах найбільша заповненість ліжок з киснем.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що до кінця 2021 року в Україні планують вакцинувати 70% дорослого населення.

Також, за його словами, в державі більше не можуть збільшувати кількість ліжок з киснем для Covid-хворих. У лікарнях їх вже максимально збільшили до 67 тис., і це межа.

Очільник парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький спрогнозував, що в подальшому від коронавірусу в Україні вакцинуватимуть раз на рік, як, наприклад, від грипу.

Між тим він повідомив, що критичною кількістю нових заражень за день для країни є 35-40 тис. випадків.

Водночас Радуцький вважає, що все-таки потрібно посилити патрулі у містах, селах і у транспорті.

Covid-ситуація у світі

У США вперше зафіксували індійський штам коронавірусу. Його назвали подвійним мутантом. Адже у ньому є дві мутації, які допомагають прикріплятися до клітин організму людини.

Водночас Міжнародний валютний фонд виділить грошову допомогу 28 країнам для боротьби з пандемією коронавірусу. Серед них – Афганістан, Ємен та Ефіопія.

Окрім того, Північна Корея відмовилась від участі в Олімпійських іграх, які проходитимуть у Токіо, через пандемію коронавірусу.

Між тим Польща отримала 870 тис. доз вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer. Ці препарати розподілять у місцеві пункти вакцинації.

З початку пандемії у світі на коронавірус захворіли 131 716 054 осіб. Про це свідчать дані університету Джонса Хопкінса.

Кількість смертей від Covid-19 за добу зросла до 2,86 млн, одужали – понад 105 млн осіб. У список країн з найбільшою кількістю Covid-випадків входять США, Бразилія та Індія.

Коронавірус в Україні

Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1 769 164 випадки коронавірусу. За добу – 13 276 нових хворих.

За день зареєстровано 430 летальних випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1 436), Львівській (1 105) та Київській (889) областях.

Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.