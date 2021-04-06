У США фахівці виявили новий незвичайний штам коронавірусу. Його назвали подвійним мутантом через те, що у ньому міститься дві мутації. Вони допомагають йому прикріплятися до клітин організму людини.
Варіант на території країни зафіксували науковці з лабораторії клінічної вірусології Стенфордського університету (Каліфорнія, США), хоча сама мутація виникла в Індії.
Одна з мутацій цього штаму схожа на варіант, який вперше виявили у Каліфорнії, друга – на бразильський та південноафриканський.
Уже відомо про сім випадків зараження індійським штамом.
Нині науковці вивчають здатність вірусу поширюватися, викликати повторне захворювання і протистояти вакцинам.
Штами коронавірусу
У світі продовжують з’являтися нові мутації коронавірусу, які викликають погіршення епісдістуації.
З-поміж них – британський, південноафриканський, бразильський.
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Джерело: Fox News