Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) розробила нову онкотерапію, яка скоротить час перебування пацієнтів у лікарні з двох з половиною годин до п’яти хвилин.

Її пропонують хворим, що проходять хімієтерапію одного з поширених різновидів раку молочної залози.

HER2 – трансмембранний білок, який бере участь у передачі сигналів, що керують нормальним ростом і диференціюванням клітин. У разі порушення його експресії може початися злоякісна трансформація клітин. В такому випадку підвищується агресивність раку грудей, і пацієнтам призначають анти-HER2, терапію моноклональними антитілами.

Phesgo – це суміш препаратів пертузумаб і трастузумаб, антитіл, які раніше застосовувалися в якості окремих внутрішньовенних засобів для лікування всіх стадій HER2-позитивного раку молочної залози в комбінації з хімієтерапією. Процедура займає не більше п’яти хвилин, а не дві з половиною години, як у випадку двох крапельниць.

За словами представників NHS, ін’єкція препарату Phesgo знижує ризик інфекції серед онкопацієнтів, оскільки їм не доведеться затримуватися в лікарні надовго.

Директор благодійного фонду Breast Cancer Now Деліта Моргана вважає, що тисячі жінок зможуть скористатися швидшим методом лікування онкології. Щорічно цю процедуру можуть пройти 3600 пацієнтів країни.

До слова, процес формування захворювання може тривати від півроку до кількох років. Також на утворення раку впливають хронічні, генетичні захворювання.

Людина може в домашніх умовах зробити обстеження, адже існують візуальні форми раку, які людина може знайти сама, наприклад, у молочних залозах, на шкірі, щитоподібній залозі.

Також слід раз на рік ходити до лікаря на профогляд. Головне – вчасно звернутися, якщо ви відчуваєте незрозумілий біль, або якщо під час огляду вдома побачили ущільнення, якого у вас ніколи не було.