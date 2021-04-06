У Чернівецькій області від коронавірусу померла вагітна лікар-педіатр

У Чернівецькій області від коронавірусу померла 29-річна вагітна лікар-педіатр Мар’яна Малинник.

Про це повідомили у департаменті охорони здоров’я Чернівецької ОДА.

– Колектив Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та вся медична громада Чернівецької області висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправного горя – передчасної смерті лікаря-педіатра КНП Заставнівська БЛ Малинник Мар’яни Василівни та її ненародженої дитини, – зазначили у департаменті.

У відомстві додали, що причиною смерті стала зупинка серця молодої жінки, як ускладнення Covid-19.

Станом на вівторок, 6 квітня в Чернівецькій області зафіксували 72 031 випадок коронавірусу. З них 51 106 пацієнтів одужали, 1 440 осіб померли.

У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова сталася подібна ситуація. Там померла 28-річна породілля. Жінка хворіла на коронавірус.

У пацієнтки було 90% ураження легень, вона дихала завдяки апарату штучної вентиляції легень. Три тижні тому їй зробили кесарів розтин.

Джерело: департамент охорони здоров’я Чернівецької ОДА