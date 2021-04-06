В Україні через швидке поширення коронавірусу та збільшення кількості важких випадків хвороби варто посилити карантинні обмеження – запровадити комендантську годину та закрити авіасполучення.
Про це заявила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі одного з українських каналів.
– Коли є карантинні обмеження, тоді вірус не має можливості адаптуватися та перетворитися на агресивнішого агента. Вакцинація — це лише один з компонентів протидії інфекційним захворюванням.
Він важливий, але він не один. Якщо тільки вакцинувати й більше нічого не робити, то тоді потрібно зрозуміти, що ми будемо в природному інфекційному процесі, тобто максимально потерпілою державою, – зазначила Голубовська.
За її словами, запровадження посиленого карантину у вигляді обмеження авіаперевезення та комендантська година допоможуть зменшити поширення Covid-19.
Голубовська наголосила, що всі, хто повертається з подорожей, зобов’язані самоізолюватися, оскільки тести можуть бути помилковими.
– Якщо повертаєтеся додому, то треба ізолюватися і почекати, захворієте ви чи ні. Тому що тест не має ніякого значення, він у 30% випадків може бути негативним, – додала інфекціоніст.
Карантин в Україні
Станом на 6 квітня 2021 року у десяти областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.
До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.
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Джерело: Наш