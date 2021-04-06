– Коли є карантинні обмеження, тоді вірус не має можливості адаптуватися та перетворитися на агресивнішого агента. Вакцинація — це лише один з компонентів протидії інфекційним захворюванням.

Він важливий, але він не один. Якщо тільки вакцинувати й більше нічого не робити, то тоді потрібно зрозуміти, що ми будемо в природному інфекційному процесі, тобто максимально потерпілою державою, – зазначила Голубовська.