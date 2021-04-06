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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Україні потрібно запровадити комендантську годину і заборонити авіасполучення – Голубовська

В Україні через швидке поширення коронавірусу та збільшення кількості важких випадків хвороби варто посилити карантинні обмеження – запровадити комендантську годину та закрити авіасполучення.

карантин

Про це заявила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі одного з українських каналів.

– Коли є карантинні обмеження, тоді вірус не має можливості адаптуватися та перетворитися на агресивнішого агента. Вакцинація — це лише один з компонентів протидії інфекційним захворюванням.

Він важливий, але він не один. Якщо тільки вакцинувати й більше нічого не робити, то тоді потрібно зрозуміти, що ми будемо в природному інфекційному процесі, тобто максимально потерпілою державою, – зазначила Голубовська.

За її словами, запровадження посиленого карантину у вигляді обмеження авіаперевезення та комендантська година допоможуть зменшити поширення Covid-19.

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Голубовська наголосила, що всі, хто повертається з подорожей, зобов’язані самоізолюватися, оскільки тести можуть бути помилковими.

– Якщо повертаєтеся додому, то треба ізолюватися і почекати, захворієте ви чи ні. Тому що тест не має ніякого значення, він у 30% випадків може бути негативним, – додала інфекціоніст.

Карантин в Україні

Станом на 6 квітня 2021 року у десяти областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Наш

Фото: Depositphotos

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