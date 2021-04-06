Зв’язок між вакциною від Covid-19 AstraZeneca і утворенням тромбів є, заявили у Європейському агентстві з лікарських засобів (ЕМА).

Дійсно, існує зв’язок між вакциною від короновірусної хвороби AstraZeneca і тромбами, але причина не ясна.

– Ми можемо сказати це зараз, очевидно, що існує зв’язок з вакциною. Але ми досі не знаємо, що викликає цю реакцію, – заявив глава відділу вакцин ЕМА Марко Кавалері італійській газеті Il Messaggero.

Також представник ЕМА зазначив, що на цьому тижні, можливо, буде озвучена нова оцінка ситуації. Спеціалісти намагаються дізнатися, що ж насправді відбувається.

– Серед вакцинованих більше випадків тромбозу головного мозку… серед молоді, ніж ми очікували, – підкреслив глава відділу.

Раніше повідомлялося, що після щеплення вакциною AstraZeneca в Британії семеро людей померли через тромбоз. Загалом таких випадків 30 на 18 млн щеплень. Та раніше ЕМА повідомляла, що немає зв’язку між щепленнями цією вакциною і випадками тромбозу.

В Україні ті, хто перехворів на Covid-19, мають розлади різних систем і органів. Причому жінки страждають від них частіше.

Джерело: Ilmessaggero